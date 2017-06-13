港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，市場觀望即將舉行的議息會議。港股連跌兩日、累挫355點後，今早反彈過百點，逼近十天線水平。

恒指今早高開118點，甫開升幅收窄至14點，見25722點半日低，其後表現反覆，半日收市前發力，最多升148點，見25856點半日高，逼近10天線(約25887點)。恒指中午收報25841點，升133點或0.5%，大市成交額424.11億元。

國企指數報10565點，升80點或0.8%。

A股半日高收，滬指升0.36%；深成指升0.92%。

重磅藍籌股領漲，建行(00939)升1.1%；中移動(00941)升0.7%；騰訊(00700)升0.4%。另外，港交所(00388)行政總裁李小加預料設立新板及創業板改革諮詢周五推出，股價半日升1%；中行(03988)升0.5%；工行(01398)升0.8%；平保(02318)升1.1%。相反，恒隆地產(00101)跌0.7%；長和(00001)跌0.4%；煤氣(00003)跌0.7%。

焦點板塊

汽車股：汽車製造商輪流發力，東風集團(00489)今早創逾17個月新高，半日升5.1%，為升幅最大國指成分股；吉利(00175)升0.9%；廣汽(02238)升3.7%；華晨(01114)升1.9%；北汽(01958)升6.5%；比亞迪(01211)升3.8%。相反，昨日獲瑞信唱好狂飆21.4%的長汽(02333)，再獲中金升目標價，今早創近兩年新高後倒跌，曾挫6.2%，半日跌2.5%，為表現最差國指成分股。行業消息方面，發改委和工信部日前下發文件，表示將會嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，加快國有汽車企業改革步伐，推動殭屍汽車企業退出市場；支持社會資本和具有較強技術能力的企業進入新能源汽車及關鍵零部件生產領域。零售商方面，正通汽車(01728)創近兩年高，半日升9.7%。

濠賭股：大行發表最新對澳門6月賭收的預測，瑞信預期澳門6月賭收按年增長30%；花旗則認為6月賭收按年升兩成。濠賭股整體向上，銀娛(00027)創逾兩年半高，半日升2.7%；金沙中國(01928)升2.9%，為表現最好藍籌；永利澳門(01128)創逾兩年高，半日升3.4%；澳博(00880)升4.4%；美高梅中國(02282)升3.6%；新濠國際(00200)今日除息，半日升4.4%。

手機零件股：昨日跑輸，今早個別發展。蘋果公司昨晚股價再跌2.4%，瑞聲(02018)回升2.2%；舜宇(02382)升2.3%；高偉電子(01415)回吐3.3%；昨日跌近7%的ASM太平洋(00522)再跌0.4%。另外，通達(00698)升0.5%；比亞迪電子(00285)升2.7%；中興(00763)升1.1%。

焦點股份

融創中國(01918)：股價半日最多升14.5%，見15.66元創上市新高，半日升12.3%，成交額8.02億元。內地傳媒報道，融創的重慶子公司於今年3月入股重慶樂視界置業50%，重慶樂視界置業在重慶擁有不少土地資源，包括2015年11月以約4.21億元人民幣奪重慶兩江新區兩幅地塊。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。