即巿股評 港股直擊

噚日天文台喺下晝5點20分終於發出今年首個八號風球，橫風橫雨之下地鐵觀塘線同將軍澳隧道先後出事，睇電視見到啲人放工趕住返屋企嘅都確實幾狼狽。而最大鑊都係滯留喺機場嘅人，唔理你係由香港出發定係喺第二度返嚟香港，都只可以等…噚日返港嘅舅父Eric最後喺今日凌晨2點到港，但等的士等Call車等到凌晨4點先返到屋企，呢兩個鐘真係來回一轉台灣同香港都得。

其實噚日港股都係橫風橫雨，恒指跌300幾點收市，之前買落咩牛咩Call全線被個市吹到冧。算啦，呢個世界邊會有長勝將軍(除非你贏一鋪之後絕跡股壇啦)，壯士間唔中都係會斷臂嘅(係呀，噚日話做塘邊鶴呀，不過前日隻國指牛…輸1蚊都係輸錢呀！)，心態上唔氣餒至為重要；不過，有賭未為輸嘅大前題係要檢討吓自己咩事會輸錢。

今次斷臂可以話喺被高盛同騰訊(00700)造成，事關大市由5月到依家幾乎一條氣係咁升，期間股王騰訊即使受到風吹雨打都無有怕，係咁衝上去，令成個market每日都聽到「騰訊創新高」嘅句嘢聽到悶同無反應為止，某程度上大家都似乎齊齊捧個市由之前約26000點吹到上30000點為止；另一邊廂即使啲貼價熊證從無間斷咁出現，即係話市場上根本就有班人不停地接力博大市下跌，但都係嗰句「大市已經超買再超買咗好耐」，喺開始麻木嘅時候高盛出份報告隊騰訊(及其兄弟，即一堆科網股啦)，正當大家以為騰訊仍然可以屹立不倒之時，誰不知「再鋒利嘅刀真係有生鏽嘅一日」，騰訊噚日一度失守270蚊，最低見過269.4元，全日跌2.5%；咁恒指有無可能會無事。

檢討完就再睇今日個市啦，依家10點15分，恒指今日就好似一粒紅豆咁(高開低走中)被對筷子10天線(25879點)同20天線(25646點)夾住，5月份嘅彈床10天線失守咗之後，向下數嘅唯有就係靠條20天線。技術指標方面，日線圖睇超買再超買咗好耐嘅14RSI由上星期五(6月9日)嘅74回落到依家嘅60，嚴格嚟講都仲係偏強；至於SlowSTC(14,3)%K線同%D線同樣仍然處於超買水平，不過%K線已經回落到68.02，而%D線雖然仲高企81.28，不過勢頭向下中，即係話%D線會繼續下行。

開個恒指牛熊證街貨圖，噚日數到最貼價嘅26100至26199點熊證，由於有新證上市嘅關係，所以依家變成第三貼價嘅貨區，但仍然都係重貨位，有1193張期指駐守；至於向下望嘅牛證，最貼價街貨就喺25600至25699點，呢度有相當於943張期指，之後再對落兩格同四格，即係25400至25499點，同埋25200至25299點，分別有1150同1187張期指，呢兩個過千張期指嘅重貨位已經近1000點牛證街貨之內最重貨嘅範圍。

依家10點22分，恒指現價25773點，向上行到上26100至26199點重貨嘅話，變成要上326點；但向下行食牛證嘅話，只需要173點就可以食到最貼價嘅25600至25699點嗰943張期指。咁即係向下行食牛比向上行食熊抵啲？係喎，數學題上計完就係有呢個結論啦，成個5月最喜歡嘅熊證，6月未過一半已經有轉軚嘅跡象(打到嚟呢度我突然諗起隻歌：當天最喜愛的寶貝，現已大個不愛了~如果你唱得出，我相信你同我一樣有咁上下年紀)。

10天線無咗，20天線又即係保歷加通道中軸有望頂住個市；但係睇牛熊證街貨又確係下行抵過上行，反正噚日壯士斷完臂，都係抖多日，重新掌握返市場節奏先落場。

我哋係投資，唔係投機嘛！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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