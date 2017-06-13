港股直擊 即巿股評

汽車製造商輪流發力，東風集團(00489)今早跑出，暫時最多升6.8%，見10.14元創逾17個月新高，現升5.1%，成交額1.39億元。

昨日獲瑞信唱好狂飆21.4%的長城汽車(02333)今早曾升3.4%，見11.44元創近兩年新高，最新倒跌，曾挫6.2%，現跌5.4%，成交額12.5億元。其A股(601633.SH)跌3.25%。

中金最新報告指，長城汽車H股急升導致沽空盤開始虧損，部分沽空盤將選擇平倉止損，引發股價進一步上升。該行又預期集團去庫存接近尾聲，第二季度將完結，而新車型銷量若勝預期，將成為股價催化劑，維持「推薦」評級，目標價上調36%至14.3元。該行維持A股「推薦」評級和目標價14元人民幣。

早前走勢領前的吉利(00175)最新跌0.8%。另外，廣汽(02238)升3.2%；華晨(01114)升0.4%；北汽(01958)升1.4%。

行業消息方面，發改委和工信部日前聯合下發文件，表示將會嚴格控制新增傳統燃油汽車產能，加快國有汽車企業改革步伐，推動殭屍汽車企業退出市場；支持社會資本和具有較強技術能力的企業進入新能源汽車及關鍵零部件生產領域。

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