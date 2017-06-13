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今日 10:08 港股直擊 即巿股評

港股升幅收窄 長汽反覆 新股熱炒

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港股昨日急挫超過三百點，今早一度反彈過百點，惟未收復10天平均線(約25879點)。

恒指高開118點，報25826，國企指數高開38點，報10523。開市後升幅隨即收窄，恒指一度僅升14點，低見25722。截至9時58分，恒指升40點，報25748。

內地股市窄幅個別走，上證指數報3133，跌6點或0.2%；深成指升近0.2%。

騰訊(00700)昨日挫逾2%，今早高開1.1%，報273.6元，最新升0.6%，報272.2元。

中資金融股普遍靠穩，建行(00939)連日向下，今早反彈，最新升0.6%，報6.41元。平保(02318)升0.8%，報51.9元。

濠賭股造好，銀娛(00027)見52周新高，最新升1.7%，報48.15元；永利(01128)亦創52周高，最新升3%。

長城汽車(02333)昨日大挾淡倉，股價急升逾兩成，今早一度再升近4%，高見11.44元後沽盤湧現，曾倒跌逾4%，最新跌3.8%，報10.6元。

新股續熱炒，藥明生物(02269)較招股價20.6元高開兩成一，之後曾大升近三成二，最新報25.7元，較招股價升近兩成半，成交已達18億元。信越控股(06038)一度較招股價高近三成七。

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