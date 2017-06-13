即巿股評 港股直擊

恒指昨日低開低走，以近全日低位收市，全日波幅268點。恒指收報25708點，跌322點或1.24%，成交金額 876.26億元。國指收報10485點，跌106點或1%，上證收報3139點，跌18點或0.59%。三個指數都偏軟，當中以恒指走勢較差。

恒指呈2連陰，失守10 SMA，是5月19日以來首次，走勢有轉差之虞。以20 SMA (約25626)作支持參考。

發改委和工信部聯合發布關於完善汽車投資項目管理的意見，嚴控新增傳統燃油汽車產能，鼓勵新能源汽車發展。消息或利好新能源汽車。

《南華早報》報道，新鴻基地產(00016)旗下位於上海浦東新區的「凱旋匯Arch Residence」，項目剩餘的豪華服務式公寓被暫停出售。該項目是建在商業用地之上。消息或影響在內地有項目之香港地產發展商。

白宮發言人斯派塞表示，美國政府最早將在本周發布調查結果，說明進口鋼鐵對美國國家安全的影響。美國總統特朗普亦表示，「很快」就會針對鋼材傾銷立法。美股三大指數偏軟，今早亞太股市個別發展，ADR回軟(昨晚夜期因颱風關係中途停市)，料恒指走勢偏淡，支持參考為20 SMA (約25626)。

個股介紹：

北京汽車(01958)的主要業務為在中國從事製造和銷售乘用車、發動機和汽車零部件。

據外電報道，根據德國政府文件顯示，戴姆勒將與北京汽車就生產奔馳電動車簽署諒解備忘錄。根據一份柏林簽約儀式的日程安排，戴姆勒中國業務主管唐仕凱(Hubertus Troska)和北汽集團董事長徐和誼將正式同意升級北京的生產設施，在中國推出德國豪車品牌奔馳的電動車。若消息屬實，相信將有助提升北京汽車的競爭力。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為7.17倍，周息率4.63%。股份上日收報7.8元，上望9元，止損設於7.6元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。