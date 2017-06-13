港股直擊 即巿股評

港股昨日挫逾300點後，技術上或將下試20天線支持，科技股走勢仍是市場焦點。

周一美股三大指數向下，道指跌36點，報21235點。納指繼上周五急跌1.8%後，隔晚再跌0.52%，報6175點，兩個交易日累跌2.3%。標普跌0.1%，報2429點。科技股持續走軟，蘋果跌2.4%，報145.42美元，亞馬遜跌1.4%，Netflix跌4.2%。瑞穗證券將蘋果的12個月股價目標下調為150美元，認為其即將到來的產品周期的樂觀預期已完全反映在股價上。另外，「美聯儲觀察」(FedWatch)工具顯示，市場預測本周美國加息的可能性為95.8%。

美銀美林表示，一種規模較小的美股崩盤或許正在醞釀之中，觸發因素將是投資者對美國總統特朗普將兌現稅改承諾的信心崩潰。

比特幣大跌逾17%，刷新6月3日來新低，現報2445美元，較盤中紀錄高位回落超過500美元。周日，比特幣價格首次突破3000美元。

在美國買賣的港股預託證券(ADR)較本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報68.27元，跌0.18元或0.26%。騰訊(00700)ADR收報269.31元，跌1.29元或0.48%。中移動(00941)ADR收報83.5元，升0.1元。國壽(02628)ADR收報25.22元，升0.37元或1.5%。隔晚油價喘穩，中海油(00883)ADR收報8.66元，微升1仙；中石化(00386)ADR收報6.39元，升0.03元或0.5%；中石油(00857)ADR收報5.01元，跌2仙。

ADR港股比例指數報25698，較周一恒指收市跌9點。恒指昨收報25708點，跌322點或1.2%，連跌兩日累挫355點或1.4%。昨日有超過一千隻股份下跌，長中短市寬均向下，反映股價高於50天線比率的中線市寬更下跌2.2個百分點至41.4%，留意會否跌至40的支持區頂部。長實地產(01113)為最強勢藍籌，其14天RSI為77；中石油最弱勢，RSI跌至19.7，技術上嚴重超賣。恒指短期支持參考20天線約25650點附近，騰訊能否守住20天線(昨日為270.62元)支持，對後市走勢有一定影響。

評級機構標普表示，香港回歸二十年以來，與內地的融合及聯繫度增加，但經濟、金融及管治系統仍有很大分別，「一國兩制」框架下有別於內地其他地方，高度自治令主權評級維持於「AAA」最高級別。標普指，兩地聯繫深化帶來更多機會及競爭，但若然內地經濟面臨「硬着陸」或金融危機，本港會更易受到拖累，因此，本港評級展望為「負面」。

焦點股份

歐舒丹(00973)：公布截至3月底全年純利1.32億歐羅，按年上升19.5%；期內同店銷售下跌1.3%。本港業務繼續倒退，去年度銷售淨額下跌一成。留意今日股價表現及券商看法。

建滔化工(00148)：據聯交所股權披露資料，建滔化工在上星期四(8日)增持301.4萬股國泰(00293)，每股平均作價12.61元，涉資3800萬元，持股量由7.98%，增加至8.06%。

中遠海控(01919)：公布以2.0349億歐羅，收購西班牙集裝箱碼頭營運商Noatum Port Holdings五成一股權。集團指，收購將進一步完善在地中海地區及歐洲地區的網絡布局。

東岳集團(00189)：發盈喜，預期上半年純利按年有顯著升幅，公司首五個月純利，按年有1.3倍升幅，主要因為氟硅行業景氣度回升，主要產品的市價提高等。

中信股份(00267)及澳博控股(00880)今日分別舉行股東大會。

今日有多家公司公布業績，創維數碼(00751)公布全年業績，網龍(00777)公布首季業績。

華潤置地(01109)、郵儲行(01658)及中國太保(02601)今日除息。

藥明生物(02269)及信越控股(06038)今日首掛，暗盤股價均向好。