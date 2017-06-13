即巿股評 港股直擊

上周，期指維持「矮仔上樓梯」的格局，曾於周五最高見25992點，與26000點關口只有一步之距，可惜之後便掉頭回落；至昨天，期指更受著上周五晚美國科技股急跌之拖累，出現了明顯的跌幅，低見25553點，全日大跌310點，以近全日低位收市。期指現在正處於關鍵時刻，畢竟由四月尾開始至今已累積了很大的升幅，但當中也還未出現過一個像樣的回調或整固，那現在會是調整的開始還是只是震倉而已，未來數天將會十分值得關注。

暫時盡量忍手

外圍方面，如筆者上期所說，除了上周剛過了的「超級星期四」外，本月還有一些事件對大市可能會帶來重大的影響，而其中一件便是本周四的美國議息，現時市場普遍認為今次幾可肯定會加息，而加息幅度估計是0.25厘，因此除非出現以上情況之外的結果，否則市場上應已消化有關預期，因此大家應把重要放在其會後聲明，以圖找出之後加息或縮表方面的啓示，而這裹亦可能會被大戶用以影響短期期指市況走勢的籍口，因此希望大家在這之前盡量忍手，密切關注事態發展後才再作部署。

技術分析，期指昨天已正式跌穿了十天移動平線及自四月以來開展的短期上升軌，唯在廿天移動平均線見支持，如未來數天收市連此支持也失守的話，市況轉勢弱的機會更濃；另外，於RSI及MACD圖中亦出現了背馳的訊號，而MACD圖中更出現了部期少見的牛熊訊號；再加上，從隨機慢步指數來看，快線(%K)於超買跌穿慢線(%D)及於DMI圖中顯示，DMI+線已同時跌穿DMI-線；總括而言，以上的技術指標皆反映市況已經轉勢，而迎來大家期待已久的調整。而回調的話首個支持大概在25200點左右，而較重要的支持為50天線附近，即是24900點，如該支持亦失守的話，之後可能會迎來較深的調整。

策略方面，因近月經常出現「應跌不跌」的反覆情況，因此筆者建議大家應以較保守的策略應對，儘量不開Long Put倉以圖於本輪回調中獲利，反而應等待時機儲貨等升為主，畢竟筆者認為本輪即使調整的話，幅度應該不會太多，而更高的指數應會於本月後期出現，因此，本期將會提供兩套策略；第一，建議如未來數天回升，並收市時升高上周五高位25992點時，開倉做6月Long Call26600點，期權金成本為50點左右，如跌穿25700點便要考慮止蝕；另外，如回調開始，可待回調至25200點左右開倉做6月Long Call25800點，期權金成本大概為50-60點左右，如跌穿24900點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。