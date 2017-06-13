即巿股評 港股直擊 國際財經

美國科技股上周五高台跳水，納斯特100指數急挫2.44%，包括Facebook、蘋果、亞馬遜及Google母公司Alphabet均錄得逾3%跌幅，遭沽空機構唱淡的晶片生產商英偉達(Nvidia)更下插6.5%，跌勢蔓延至本港及歐洲科技板塊。有分析指出，對上一次納指回調逾2%和道指創新高同時發生，要追溯至1999年4月14日，這是否科網股泡沫爆破前期徵兆？

本欄上月初指出，美股三大指數強弱互見，是權重成分股作祟的結果。科技股於納斯特100指數及標普500指數所佔比重分別達58%和23%，Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟和Alphabet這5大明星股(FAAMG)就佔去上述兩項指數權重分別達42%和13%(見5月9日本欄)。這些科技巨擎升跌，勢必影響股市指數後市去向，左右大市投資氣氛。

納斯特100指數年初以來累漲18%，升幅為標指的兩倍，5大明星股市值合共增加數以千億美元計【圖】。估值方面，納斯特100指數的市盈率(P⁄E)約26.1倍，比標指的21.6倍昂貴。當然，估值偏高不等於股價會即時崩塌，卻有如堆疊乾柴，終有一天火燒連環船。那麼，高盛上周五有關科技股估值風險的報告會否成為火頭？

除了估值過高，高盛報告還點出5大科技明星股全都打入對沖基金十大愛股之列，當中Facebook、亞馬遜及Alphabet名列首三位。基金經理爭相押重注於同類股份之上並非吉兆。從波幅角度看，FAAMG的6個月實際波幅甚至比防守型股票，例如消費必需品及公用股的平均波幅更小。參考FAAMG與美國10年期債息的相關性，更可發現自去年11月美國總統大選以來，兩者相關性竟為負數，與公用股特性相似(即債息下跌，市場避險情緒升溫，FAAMG股價同時錄得升幅)。高盛警告科技股上漲動能或可能要先歇一會兒。

不過，現階段FAAMG在標指所佔權重僅13%，尚低於2000年科網泡沫高峰時五大科企所佔的16%。當年首5大科網龍頭的市盈率高達60倍，而目前FAAMG市盈率平均22.7倍。

此外，兩個時期的科網股財富實力不可同日而語，當年科網龍頭現金流不強，今天FAAMG所持現金之多，已富可敵國。如本欄5月9日所言，連環球央行都搶購科技股，可見科技股實力非凡，相信此輪回調可能只屬稍為喘息而已。

故此，高盛點起火頭能否燒着乾柴，繼而變成烈火，尚待觀察。但投資者不妨從科技股上升動力有否出現結構性改變的角度思考。若然有變，資金又會走向哪個板塊尋找出路？

港股方面，恒生指數昨早低開104點，甫開市即失守10天線(約25873點)，其後跌幅一度收窄至72點，見25957點全日高位，之後沽壓再現，最多跌341點，低見25689點，逼近20天線(約25626點)，最終收報25708點，挫322點(1.2%)。

大市成交876億元，下跌股份比例高達72%。科技板塊急挫2.32%，為表現第二差行業。騰訊(00700)收跌2.45%，報270.6元，成交過百億元，單是股王已拖累恒指下跌65點。

信報投資研究部

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