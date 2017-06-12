重要通告 港股直擊

青島控股(00499)發盈喜，預期截至今年3月底止全年業績，將錄得純利；去年同期則為虧損1145.9萬元。

該公司稱，業績由虧轉盈，主要由於投資物業公平值增加、可供銷售財務資產之股息收入，以及僱員開支減少。