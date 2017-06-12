今日 17:12
重要通告
港股直擊
威鋮國際(01002)公布，截至4月底止首三季度，股東應佔溢利1559.2萬元(人民幣‧下同)，去年同期為虧損276.2萬元。
期內，收入9.91億元，按年增長46.66%。
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