港股直擊 即巿股評

市場預期美國聯儲局本周議息後將決定加息，拖累港滙今早創近15個月新低，已連升五周的港股亦借勢回吐，科技、地產和汽車股今日表現較差。

恒指低開104點，開市後跌穿10天線(約25873點)，之後跌幅一度收窄至72點，見25957點全日高，惟沽壓其後轉強，中午收市前跌幅突破300點，曾挫341點，見25689點全日低，逼近下方20天線(約25626點)，半日跌317點，波幅午前成形，午後大致維持約300點跌幅。恒指收報25708點，跌322點或1.2%，連跌兩日累挫355點或1.4%。大市今日有過千隻股份下跌，上升股不足400隻。

全日成交額876.26億元，較上日減少約293.29億元或25%。

國企指數收報10485點，跌106點或1%。

恒指即月期貨收市跌310點或1.2%，報25586點，低水122點。

A股低收，滬指跌0.59%；深成指跌0.56%。兩市成交額約3873億元人民幣。

歐洲三大股市最新續向下；美國道指期貨最新跌41點，報21165。

藍籌股方面，上周五破頂的騰訊(00700)跌2.5%，成交額過百億；中移動(00941)跌0.7%。金融股全線向下，建行(00939)跌1.4%；中行(03988)跌1.6%；國壽(02628)跌2.4%；平保(02318)創逾23個月高後，收市跌1.1%；友邦(01299)創逾兩年高後，收市跌1.2%；港交所(00388)跌2.8%。市場預期美國本周加息，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.9%；九倉(00004)跌2.1%；恒隆地產(00101)跌1.7%；新世界發展(00017)跌2.2%；領展(00823)跌1.3%。相反，銀娛(00027)升0.5%；金沙中國(01928)升0.1%，已屬表現最好藍籌。

焦點板塊

科網股：美國納指上周五高位急挫1.8%，本港龍頭騰訊領跌大市，其他股份今早亦跑輸，金山軟件(03888)跌3%；IGG(00799)挫4.1%；博雅(00434)跌2.7%；金蝶(00268)跌1.6%；擎天軟件(01297)跌2.5%；中軟國際(00354)跌3.4%；慧聰網(02280)跌3.1%。

手機零件股：今日全線向下，上周復牌連升三日、累飆20.46%的瑞聲科技(02018)挫3.8%；舜宇(02382)獲麥格理和花旗維持正面看法，惟股價曾挫半成，收市跌2%；ASM太平洋(00522)挫6.8%；丘鈦(01478)跌1.4%；通達(00698)跌5.4%；昂納(00877)跌3%；比亞迪電子(00285)跌1.5%；中興(00763)跌1.5%。相反，高偉電子(01415)上周五收市升7.5%，今日逆市再升6.6%。

汽車股：中汽協公布，5月汽車銷量按年下降0.1%至210萬輛，首5月累計銷量按年升3.7%。汽車股普遍跑輸大市，吉利(00175)早段再創多年新高，收市倒挫4.1%，為跌幅最大藍籌；比亞迪(01211)跌2.9%；華晨(01114)跌3.2%；廣汽(02238)跌1.6%。相反，長汽(02333)今早高開6.4%後不斷攀升，股價以全日高位收市，報11.02元創逾一年半新高，升幅達21.4%，成交額52.13億元排第二，瑞信最新把長汽H股評級上調至「跑贏大市」，目標價升至12.5元。

焦點股份

華人置業(00127)：今日除息，前收市價調整為12.01元，股價曾跌7.6%，全日跌5.7%。集團上月底宣布，就出售盛京銀行(02066)股份，派特別中期股息每股2.91元。

半新股：上周五上市的瑞斯康集團(01679)續見炒作，最多升33.5%，見2.75元創上市新高，較招股價1元累飆1.75倍，其後升幅回落，收市升9.2%，成交額1.42億元。相反，創業板太平洋酒吧(08432)午後急瀉，最多跌54.9%，見0.415元創上市新低，收市跌52.7%為跌幅最大港股，成交額近1億元。

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