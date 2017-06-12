港股直擊 中國財經

A股兩市低收，深成指早段最多升19點後回軟，全日收報10119點，跌57點或0.56%，成交2170.54億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘129.02億元，僅用約9800萬元或0.8%。

「深股通」股份方面，煌上煌(002695.SZ)、益生股份((002458.SZ)和漢鼎宇佑(300300.SZ)漲停。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於下午約3時36分，額度剩餘101.26億元，用3.74億元或3.6%。