港股直擊 即巿股評

承接上周五(9日)話題，今日續談潪澔發展(08423)。前文表示早於3月16日曾在另一專欄分析此股，並於文末在看招股結果，現在繼續由此處切入分析。

有心人數目之統計

甲組申請為100萬股或以上有73人，合共認購1.73億股，連同乙組的5份有效申請，就是78名有心人認購2.73億股，相對認購總額為3.7905億股，散戶只認購1.0605億股，而招股規模卻有2.76億股，所以實則散戶申請佔比不足四成，進一步確認早前招股銷情欠佳。不過也應留意招股規模佔發行股數8億股為33.38%，有別於常見的25%，暗示管理層想盡量將股份推到市場，不過就前文分析，暫時未見成效，所以認為有心人會設法將手上持貨釋出市場，即托價散貨在所難免。上述那78名有心人合共獲發約1.71億股，相對招股規模為64.21%，因已超過六成，反映貨源經已歸邊，但較普遍佔比為八成或以上為低，所以認為有心人無意「圍貨」，只是如今要逼不得已需要接貨。故此為了減低有心人的持貨成本，管理層以中間價0.3元而非上限價0.35元將此股上市。

暗盤資訊給你啟示

上市前一個交易日(3月10日)暗盤顯示開報0.34元，較定價高出13.33%，最終收報0.31元，僅以高定價兩個價位收市。當日成交量和成交金額分別為242萬股和大約75萬元，計出平均成交價為0.3083元。即使當日成交量全數為有心人沽貨所致，並且換手只有一次，佔有心人持有約1.71億股，只有1.41%，反映有心人當時散貨機會微。而上市首日開報0.295元，由競價盤產生，成交量為210萬股，經已與暗盤當日的成交量相若，涉資近62萬元，相信是有心人產生之成盤，卻是低於定價一個價位，認為不是想壓價，而是想測試市場反應，看看散戶會否接貨。截至下午1時25分大部分時間股價介乎0.295至0.30元，只有上午9時32分至9時39分前曾低見0.29元，亦較上市價低兩個價位而已。累計成交量約3667萬股，相對成交金額約1091萬元，計出平均成交價為0.2976元，較定價低了不足0.8%，進一步確認有心人無意壓價，與上述沒有「圍貨」的推斷吻合。

分析貨源是否歸邊

暫看上市首兩天合計成交量約1.41億股(已包括暗盤交易)，相對有心人持有約1.71億股，最多散貨已超過82%，表面看來進一步托價散貨機會不大。然而，相對成交金額約4334萬元，計出平均成交價0.3075元，有心人的賬面回報率不足2.5%，根本沒有散貨誘因。按上述有心人無意壓價收貨的推斷，暗示只會藉着沽出手上持貨獲利，證明只有一次機會，通常有心人於新股圖利不少於四成，所以認為股價最少升至0.42元才見回落，可見於0.33元進場之潛在回報率仍超過27%，進一步反映此價進場風險不大。再看貨源歸邊程度，於3月13日中央結算系統(簡稱CCASS)顯示參與者有116名，持有不足2.66億股，少於招股規模2.67億股，表示在CCASS的全屬街貨。而首六名參與者均持有超過1000萬股，認為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數5.17%，卻持有超過1.69億股，計出街貨佔比為63.77%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊，連同上述各項分析，證明股價具備向好條件。

論到招股規模之中有142萬股未有放進CCASS，相信亦屬有心人持股，加上首六名參與者持有超過1.69億股，合共為1.7077億股，與招股結果反映有心人合共持有1.7145億股，兩者相距只有68萬股，反證認為有心人要釋出貨量約1.71億股之誤差不大，即托價散貨在所難免。結果於3月16日平開於0.33元，理應會吸引進取者買入此股，截至5月9日收市價介乎0.285至0.335元，波幅不足18%，屬橫行狀態。直至5月10日起股價異動，單日升幅19.40%(0.335元→0.4元)，再連升三個交易日(5月11至15日)收報0.52元，累升三成，繼而股價從5月16至24日於0.40至0.50元水平整固。接着股價再度發力，連升六個交易日(5月25日至6月2日)，以5月24日和6月2日收報0.44和0.77元作比較，又累升75%，若以3月16日開報0.33元作計算起點，即約兩個半月累升1.33倍。最後想指出上市價為0.3元，當股價為0.50元之升幅為66.67%，對有心人來說已存在散貨誘因，若以5月26日收報0.52元開始作計算，截至6月2日累計成交量約8012萬股，相對上述有心人持有約1.71億股，反映散貨仍不足47%，存在有心人繼續托價散貨的誘因。

聶Sir

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