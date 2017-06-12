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今日 13:21 即巿股評 港股直擊

【短線出招】升市唔多覺，跌市好落泊！

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港股終於找到藉口唞唞氣，恒指上周中殺埋26038及26048點兩隻重街貨恒指熊證後，14天RSI已升至76.5，隨時鐘擺轉向。今日上午最多跌341點，低見25689，仍未跌穿6月1日低位25614點，如果上周五的26090是本月高位，而本月有1000至1200點正常波幅的話，意味港股本月要下試25000甚至24800點水平，但只要仍能守於成交量密集區24600點支持，以及5月低位24358點之上，大市一浪高於一浪的格局仍未被破壞。

當然，散戶往往是「升市唔多覺，跌市好落泊！」，今日跌市大家反應一定大。事實上，恒指此輪五個月「慢牛」不是人人能夠贏錢，中線市寬與恒指的大背馳情況要到上周中才有較明顯改善，板塊輪動快速，持一個板塊一星期有可能打回原形，今早錄得過千隻股份下跌，升跌股份比例約77:23，跌市頗為全面，非好現象，建議等候跌至25000點再買貨，期間最大變化是6月20日「A股入摩」，隨時影響市場氣氛。

騰訊(00700)若再跌，10天線有可能跌穿20天線，3月及4月中均曾出現類似驚險場面，最後都及時拗腰再展升勢，如果今次例外，認真不妙，可能要試255元附近，屆時應是較好的另一次上車機會。

羅崇博(杜比)

 

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