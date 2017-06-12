即巿股評 港股直擊

上星期歐洲股市未受保守黨喺米字旗國大選失利，需要聯同其他小數政黨籌組聯合政府，或為脫歐之路添上不明朗因素所影響繼續上升，美股三大指數亦再創新高。不過喺高盛女股神同新債王唱淡下，科網股率先下跌，其中FAAMG(facebook、蘋果、亞馬遜、微軟同Google)急挫下。納指大跌1.8%，標指亦倒跌收場，僅剩道指上升。

港股五個星期升勢，大有機會呢個禮拜斬纜，今早恒指低開104點，繼續低開低走，雖然跌幅一度收窄至72點，見過25957點半日高，可惜10日線(25873)再度失守，沽壓增加，最多跌341點見25689點，差啲連20天線(約25627)亦失守。恒指中午收報25712點，跌317點；國企指數報10480點，跌111點或1.1%。

幾件科網巨頭急跌，騰訊(00700)當然走唔甩，其實上周五騰訊已率先喺大成交之下仍成射擊之星，本來走勢已危危地，加埋外圍科網股仆直，今日裂口低開271.2元，一度低見269.4元半日低位，半日報收270.2元，10日及20日線先後失守。其他科網股劫數難逃，普遍下跌超過2%。

重磅藍籌股幾乎全軍覆沒，本來已轉弱勢勢嘅內銀股今日繼續下跌，就連內險股亦企唔穩。至於地產股喺聯儲局加息之聲高唱入雲之際，難免腳軟，幾個重磅板塊搖搖欲墜，港股將向下尋找支持。

阿Man上周五講過長汽(02333)成功回補下跌裂口，大有機會挑戰今年新高，結果喺瑞信唱好調高其投資評及至「跑贏大市」，及提升目標價升至12.5元之下，今日逆市勁升。其他汽車股則跟隨大市回軟，暫時都係唔好手多多。

睇嚟港股呢個星期將會作較深度調整，尤其係二萬六樓上阻力重重，先要下調整固再儲力，今日恒指失守10日線，預計20日線將會守一守，一旦20日線都失守，下一支持大概喺25300至25500點，去到嗰個位再諗入唔入貨都未遲。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)