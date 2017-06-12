港股直擊 即巿股評

美國本周二開始議息，市場預期將會加息，港滙今早創近15個月新低，港股今早亦明顯受壓。美國納指上周五高位急吐，本港科技股見沽壓。

港股已連續五個星期上升，恒指今早低開104點，開市後失10天線(約25873點)，其後跌幅一度收窄至72點，見25957點半日高，之後沽壓再增，半日收市前跌幅突破300點，最多跌341點，見25689點，逼近20天線(約25627點)。恒指中午收報25712點，跌317點或1.2%，大市成交額516.75億元。

國企指數報10480點，跌111點或1.1%。

A股半日低收，滬指跌0.45%；深成指跌0.41%。

藍籌股方面，騰訊(00700)跌2.6%；中移動(00941)跌0.7%。金融股全線向下，建行(00939)跌1.2%；中行(03988)跌1.5%；國壽(02628)跌2.4%；平保(02318)創逾23個月高後，半日倒跌1%；友邦(01299)跌1.1%；港交所(00388)跌2.4%。市場預期美國本周加息，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.6%；九倉(00004)跌1.4%；恒隆地產(00101)跌1.9%；新世界發展(00017)跌2.6%；長實地產(01113)跌1.3%；領展(00823)跌1.1%。相反，銀娛(00027)和長建(01038)升約0.2%，已屬表現最好藍籌。

焦點板塊

科網股：美國納指上周五高位急挫1.8%，本港龍頭騰訊領跌大市，其他股份今早亦跑輸，金山軟件(03888)跌4%；IGG(00799)挫4.8%；博雅(00434)跌3%；金蝶(00268)跌1.6%；擎天軟件(01297)跌1.3%；中軟國際(00354)跌3.4%；慧聰網(02280)跌3.3%。

手機零件股：今早全線向下，上周復牌連升三日、累飆20.46%的瑞聲科技(02018)半日挫4.3%，為跌幅最大藍籌；舜宇(02382)獲麥格理和花旗維持正面看法，惟股價挫半成，半日跌2.5%；ASM太平洋(00522)挫5.3%；丘鈦(01478)跌2.4%；通達(00698)跌4.9%；昂納(00877)跌3.7%；比亞迪電子(00285)跌1.4%；中興(00763)跌2.8%。相反，高偉電子(01415)上周五收市升7.5%，半日再升3.5%。

汽車股：普遍跑輸大市，吉利(00175)跌3.5%；比亞迪(01211)跌2.8%；華晨(01116)跌3.6%；廣汽(02238)跌3.3%。相反，長汽(02333)今早高開6.4%後，甫開曾升12.8%創逾一年半新高，半日升一成，其A股升7.14%，集團旗下豪華SUV品牌WEY首家4S零售店上周末開幕，計劃品牌銷量今年內達10萬輛，2017年底將有200家專屬4S零售店。另外瑞信最新把長汽H股評級上調至「跑贏大市」，目標價升至12.5元。

焦點股份

華人置業(00127)：今日除息，前收市價調整為12.01元，股價曾跌7.6%，半日跌6.9%。集團上月底宣布，就出售盛京銀行(02066)股份，派特別中期股息每股2.91元。

瑞斯康集團(01679)：上市第二日續見炒作，最多升33.5%，見2.75元創上市新高，較招股價1元累飆1.75倍，半日升幅回落，中午升10.7%，成交額1.1億元。

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