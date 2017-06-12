港股直擊 即巿股評

美國巨型科網股上周五急挫，拖累納指表現，港股今早亦明顯受壓，低開逾百點後，反覆向下。

恒指今早低開104點，甫開失守10天線(約25873點)後，跌幅曾收窄至72點，見25957點半日高，惟沽壓逐漸加劇，最多曾跌341點，低見25689點，下試20天線(約25627點)支持。恒指中午收報25712點，跌317點或1.22%，大市成交額516.75億元。

國企指數報10480點，跌111點或1.06%。

隔晚美股蘋果、Facebook及亞馬遜等科技股龍頭急跌，明顯拖累科技板塊表現，騰訊(00700)半日跌2.6%；金山軟件(03888)跌4%；IGG(00799)跌4.8%。

汽車股個別發展，上周五股價創多年新高的吉利(00175)，今早再度破頂，高見15.78元，惟其後倒跌，半日報14.94，跌3.5%。比亞迪(01211)亦失守10天線(約46.25元)，今早跌2.9%，報45.5元。長城汽車(02333)則受到追捧，逆市升10%，報9.99元，創逾一年半新高。

美國聯儲局本周議息，市場預計加息機會大，本地地產股受壓，新地(00016)跌1.6%；九倉(00004)跌1.4%；新世界發展(00017)跌2.6%；長實地產(01113)跌1.3%；領展(00823)跌1.1%。

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