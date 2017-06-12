即巿股評 港股直擊

上個星期五(6月9日)花咗一個鐘嘅時間入咗屯門去睇吓新校舍(其實都新咗成幾年啦)，順便探吓當年嘅教授(畢業到依家嘅時間幾乎可以讀多四個degree)，識得嘅都得番一兩個，friend底嘅得番一個，趁佢哋未退休嗱嗱聲返去行一趟；結果梗係無白行啦，我反而有啲擔心班小朋友喺學校咁正嘅環境讀完書出到嚟呢個社會之後，可能因為office同班房嘅落差太大會唔適應。Anyway，其實只要依家啲小朋友乖同夠硬淨嘅話，都唔怕搵唔到嘢做。

原來正正喺我喺新學舍遊蕩嘅時候，恒指同國指出現跌勢，雖然恒指最終收返喺26000點樓上，都仲叫做企得住喺條10天線上面；但國指收報10592點，明顯失守10天線；今朝港股裂口低開，國指今日粒燭仲完全低於10天線(10613點)，下方最近就有條20天線(10512點)頂住，咁嘅勢上個星期嗰兩隻國指牛證好肯定見紅，依家10點16分，比較貼價嘅國企牛(61395)暫時跌緊6格，而遠價少少嘅國企牛(60288)就跌緊3格。技術上，國指今日呢一吓嘅跌勢其實都好明顯係跌穿咗條「上升軌」，貼價嘅可能喺上個星期五已經走人；無咁貼價嘅點搞？又或者呢個時勢係咪一個趁回調買升嘅好機會？睇睇牛熊證街貨圖囉。

其實呢個街貨圖睇咗成個月，都係最貼價嘅熊證就等於最重貨個位，而牛證就同現價起碼有200、300點差距先見到重貨，只係最貼價範圍點數上嘅唔同。而今日睇牛熊證最貼價嘅範圍分別係25900至25999點，同埋26100至26199點，前者得26張張指，仲要係上個星期五嘅新貨添；後者就有799張期指，不過有145張期指喺上個星期五已經走人。又咁講，近而重嘅街貨永遠都係最吸引嘅，唔食佢又食邊個。

睇返恒指，依家10點30分，恒指最低做過25869點，即係穿過今日條10天線(25895點)，之後點數上係爬返上去；不過恒指又回到落呢啲彈床位嘅時候，你好可能會問：條10天線仲有無力彈返條恒指上去架？先係如果你無問，咁大概你已經買咗啲貼價嘅牛證博佢彈床彈上去；但如果你真係咁問嘅話，咁今日就唔好落場住，睇定啲；順便提提屋企有人嘅家人閂返好啲窗，因為天文台已發出咗強風訊號；而身在清邁的Eric舅父就一早收到航空公司通知佢今晚回港嗰班機由2315改為0035，大家今晚稍後回家路上都要小心呀！恒指又下試條10天線啦，都係做隻塘邊鶴算啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]