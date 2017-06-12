港股直擊 即巿股評

美國科技股上周五急跌，預料今日以騰訊(00700)為首之科網股或跟隨外圍受壓，恒指或挫過百點，市場觀望本周主要央行議息情況。

美股三大指數上周五表現差異甚大，道指升89點創收市新高；但納指單日跌幅達1.8%。高盛警告稱，Facebook、亞馬遜、蘋果、微軟和谷歌母公司Alphabet的低波動，正導致投資者低估其風險，如果條件發生變化，可能會加劇其下行波動。本周將迎來美國、英國和日本央行貨幣政策決定：聯儲局料加息，主席耶倫還可能透露縮表路線圖；英國國內政局混亂或打亂央行緊縮計劃；日本央行料按兵不動。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元收報68.95元，升0.36元。中移動(00941)ADR收報83.83元，跌0.17元。騰訊ADR收報272.15元，跌5.25元，跌幅近2%；國壽(02628)ADR收報25.67元，升0.22元。油價連續第三周回落，「三桶油」個別走，中石油(00857)ADR收報5.06元，跌2仙；中石化(00386)ADR收報6.42元， 升2仙；中海油(00883)ADR收報8.63元，跌3仙。

ADR港股比例指數報25888，較上周五收市跌142點，意味今早恒指再失守二萬六大關。恒指上周五高見26090點，創逾23個月新高，午後一度挫140點，低見25922點，逼近10天線支持，收市報26030，跌32點。股價高於50天線比率的中線市寬回落1.7個百分點至43.6%。恒指短期支持參考10天線約25900點附近，若失守則或要下試20天線約25600點附近。

焦點板塊

本地地產股：市場聚焦美聯儲本周議息結果，預計加息機會大，估計本港銀行將跟隨加息，近日觀望氣氛籠罩樓市，買家入市態度審慎。中原周末十大屋苑錄5宗成交，連續5個周末錄得單位數成交量，零成交屋苑增至7個。本地地產股上周後期回軟，宜繼續留意走勢。長實地產(01113)上周五回購173.25萬，涉資1.0535億元。

焦點股份

中國恒大(03333)：集團公布恒大地產及其附屬公司同意向深圳地鐵悉售所持約15.5億股萬科(02202)A股股份，總對價約292億元人民幣，這些股份約佔萬科已發行股本總額14.07%，預期將就出售事項產生約70.7億元人民幣虧損。公司指，出售股份是戰略發展需要，所得款項將用作償還債務。至此，萬科A股的股權爭奪暫告一段落，深圳地鐵將成為第一大股東，萬科A股將於今日周一復牌。

敏華控股(01999)：上周五以1.237億元回購1830萬股，公司當日上午發通告反駁渾水指控。

歐舒丹(L'Occitane)(00973)：今日將公布截至3月底止全年業績。