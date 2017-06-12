重要通告 港股直擊

昌興國際(00803)宣布，以每股0.11元向星美控股(00198)配售6.39億股，佔擴大後股本約5.9%，集資淨額約7030萬元。

每股配售價較上周五(9日)收市價0.12元，折讓約8.33%。

此外，集團亦向星美控股授出期權，可按初步認購價每股0.11元認購股份，若悉數行使，將認購該公司13.2億股，佔擴大後股本約10.86%，涉資1.45億元。

完成後，星美控股最終會持有集團12.15%。

上述兩項集資所得淨額，擬用作償還部分現有貸款；發展、改善或擴充集團業務；及一般營運資金。