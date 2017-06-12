即巿股評 港股直擊

恒指公司在5月中旬檢討指數成份股後，雖然藍籌股名單沒有變動，但股王騰訊(00700)佔恒指的比重卻有所變化，由原來的11.78%降至10%。受消息影響，雖然騰訊於上周五曾創出283.4元的歷史新高，但最後升幅收窄，收報277.4元，升幅收窄至1.46%。同時間，騰訊的成交急增至193.29億元，單日股份佔當日大市成交16.5%。

由於不少買方投資組合都會以恒生指數等主流指數作為指標，指數成份股的更變，又或者是指數成份股的比重有變化，除了對指數本身構成影響外，其實也牽動了不少買方投資組合的神經。佔計就是在這種況下，令到騰訊成交金額大增。

近日科網板塊投資者也有轉倉的跡象，資金從騰訊流出後，再流往其他不同的同業，例如是IGG(00799)和雲遊控股(00484)等，近日都曾經出現不錯的走勢。

除了上述股份外，早前涉足手遊業務的中華包裝控股(01439)，近日也有所動作，進一步進軍科技業務。集團在6月6日宣布與孫惠榕(執行董事孫少華之胞姊)訂立諒解備忘錄，收購河北鑫江電子商務之大部分權益。該公司於中國成立，主要從事透過商品現貨電子交易平台提供企業對企業(B2B)及企業對顧客(B2C)之電子交易服務。該公司透過利用其互聯網及電子商務技術、銀行結算系統及物流系統，提供交易及資訊交流之電子平台。

另方面，集團於2015年收購的Cable King Limited，旗下遊戲包括《大聖傳說》、《帝國英雄》、《羋月傳》及《捉妖記》等，未來亦會收購更多遊戲IP，以及拓展VR及AR領域。由於該公司的溢利超過4900萬元，實際溢利超過7000萬，故集團需按協議提高收購代價1.8億元。這證明了集團當年發展手游業務的決定正確，有望成為印刷業務以外的另一個增長引擎。

隨著集團業務日漸發展，集團在6月8日發出公告，建議更改公司名稱，由「China Packaging Holdings Development Limited」更 改 為「Mobile Internet (China) Holdings Limited」，中文名稱也由「中華包裝控股發展有限公司」更改為「移動互聯（中國）控股有限公司」。集團指出，更改公司名稱可更好反映現有業務發展狀況，更合適的企業形象及身份，有利於日後業務發展。這反映集團的業務重心已出現變動，由原來的包裝業務，轉移至科網業務，相信將有更大發展空間，值得憧憬。

楊衡瑞

深信善用科技+知識可改變世界，透過網絡分享股票投資、理財及金融圈趣聞