即巿股評 港股直擊

內地股市近期走勢略見突破，上證綜合指數接連回升，雖然升幅算不上明顯，但總算是連升4日，而整固已久的A股初步出現突破的徵兆，已經令投資者急不及待部署A股及其他中資金融股。A股ETF南方A50(02822)近期破頂，逐步向23元水平逼近；與A股走勢關連性較大的內險股，如中國平安(02318)及中國人壽(02628)等，走勢亦見突破。

不少投資者會利用南方A50的窩輪，作A股走勢的部署，而事實上，要挑選合適的南方A50認購證作部署，其實亦甚具難度。輪場上常見的南方A50認購證，主要以換股比率劃分，10兌1的一類為貼價或價內的中長期Call輪，普遍到明年才到期，實際槓桿大約只得5至6倍，但輪價較便宜，普遍低於0.200元。另一批產品數量較多的，是1兌1的價外中短期Call輪，普遍今年年底前會到期，實際槓桿普遍高於10倍以上，但輪價較高，個別產品輪價高達0.6至0.7元以上。

這兩批窩輪可說是各有優點及缺點，以10兌1的貼價長期輪來說，其優點自然是輪價較低，可有效降低入場成本，但卻要承受低實際槓桿的缺點；至於1兌1的價外中短期輪，其優點是高實際槓桿，可享有更大的倍大效果，但輪價卻較高，意味著投資者需要投放更多資金才能入場。持平來說，10兌1長期輪，或較適合相對保守的投資者作部署，而1兌1中短期輪，則較適合較進取的投資者。

不過，各位在為這兩類產品下定論之前，似乎忽略了掛鈎資產的走勢。A股在過去一段時間走勢較平穩，變動幅度不大，即使連升4日，亦只有1日的升幅超過1%。如果投資者再以10兌1長期輪作部署南方A50的部署，在正股窄幅靠穩、實際槓桿較低的雙重影響下，獲利空間可能亦相對有限。反觀1兌1中短期輪雖然是較進取的產品，但南方A50波幅一向有限，即使其走勢只是輕微向上，但在這類產品逾10倍的高實際槓桿倍大下，若果看中方向，依然可獲得較可觀的效果，例如南中認購(16319)，行使價13.90元，17年12月到期，實際槓桿高達10倍以上，就是這類型的產品。

除了A股ETF外，如果投資者想尋找與A股具有關連性，但波幅較大的相關資產，內險股或能同時滿足兩個要求。隨著A股近期走勢向好，中國平安高位升近53元，是接近兩年的高位，中人壽亦成功突破25元水平。

觀察市面上活躍的平安認購證，投資者傾向部署價外10%以內，今年年底之前到期的Call輪，類似選擇有平安認購(16242)，行使價56.38元，17年11月到期，提供逾8倍的實際槓桿；若果平安再進一步，則可運用鎖利及換馬策略，先沽出已經逐步變得貼價的認購證，再以較低成本向上換馬至更高行使價的產品，例如平安認購(16246)，行使價59.88元，18年1月到期，實際槓桿約7倍。

至於中人壽方面，由於升幅較平安落後，或具有一定的值博率，而投資者同樣傾向部署價外10%以內，年期約半年至九個月的Call輪，如中壽認購(27782)，行使價27.48元，18年1月到期，提供逾6倍的實際槓桿。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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