港股直擊 即巿股評

歐美市場「超級星期四」過後，市場今日聚焦英國大選，港股今早創逾23個月新高後偏軟，午後確定保守黨無法取得過半數國會議席，一度拖累恒指跌過百點。

恒指今早高開27點，報26090點已屬全日最高位，創2015年7月6日以來新高，甫開表現反覆，上午倒跌最多82點見半日低，中午跌63點。午後英國大選結果出爐，拖累港股午後一度挫140點，見25922點全日低，下午3時後跌幅明顯收窄。恒指收報26030點，跌32點或0.1%，守兩萬六關口。大市今日有逾850隻股份下跌，上升股約550隻。

總結全周，恒指升106點或0.4%，連升5周累飆1553點或6.3%。

全日成交額1169.55億元，較上日大增約376.42億元或47.5%，為3月17日以來最高。

國企指數收報10592點，跌57點或0.5%。國指全周跌74點或0.7%。

恒指即月期貨收市升1點，報25896點，低水134點。

A股靠穩，滬指升0.26%，收一個半月高；深成指升0.28%。兩市成交額約4054億元人民幣。

英國國會出現懸峙局面，英鎊向下，兌美元最新報1.2739。歐洲三大股市最新向上，英股一度升逾1%，現升0.57%；美國道指期貨最新升31點，報21209。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌0.6%；工行(01398)跌1.5%；中行(03988)跌1.5%。另外，中移動(00941)跌1.3%；華潤電力(00836)跌3.6%，為跌幅最大藍籌；恒安(01044)創52周低，收市跌1.6%；招商局港口(00144)跌2.5%。相反，隔晚美國納指創收市新高，阿里巴巴亦破頂，本港科網股龍頭騰訊(00700)見283.4元創上市新高，尾段回落收市僅升1.5%；領展(00823)升1%；東亞(00023)升2.4%。

焦點板塊

手機零件股：個別股份延續近日強勢，瑞聲科技(02018)獲信行提供不少於100億人民幣融資額度，今日曾升至100.8元，見4周以來高位，收市升3.4%，為表現最好藍籌，復牌三日累飆20.46%為全周藍籌升幅王。高偉電子(01415)市前成交額過億，收市升7.5%；比亞迪電子(00285)升5.9%；ASM太平洋(00522)升2%。其他股份呈高開低走，舜宇(02382)倒跌0.3%；中興(00763)倒跌1.3%；通達(00698)倒跌4.3%。

汽車股：今日再跑贏大市，吉利(00175)高見15.6元再創多年新高，收市升2.2%；長汽(02333)升3.2%，為表現最好藍籌；廣汽(02238)和東風(00489)升約0.7%；北汽(01958)升1.3%。另外，德昌電機(00179)遭非執董汪建中折讓減持，今早配股上板，每股造26.41元，較前收市價折讓6.5%，涉資近8億元。

英國首相文翠珊領導的保守黨未能在大選中取得過半有效議席門檻，出現懸峙國會，或影響退歐進程。相關股個別走，國際金融股方面，滙控(00005)跌0.6%；渣打(02888)升0.2%；友邦(01299)收市嘜至56.3元創逾兩年高，升幅0.9%；保誠(02378)跌1.4%。英國業務佔比較重的長和(00001)跌1.3%；長建(01038)跌1.7%；電能(00006)跌1.1%。

焦點股份

敏華控股(01999)：今早復牌，裂口高開26%，報7.6元已屬全日高，之後升幅逐漸收窄，收市僅升8.8%，成交額10.53億元。集團就沽空機構渾水(Muddy Waters)的狙擊發出澄清公布，認為指控毫無根據，包含各種有關集團之失實陳述、惡意及虛假指控及明顯事實錯誤。

科通芯城(00400)：早前被沽空機構狙擊後反覆向下，股價今早曾挫9.8%，收市跌5.9%，成交額1.84億元。集團第二大股東姚怡本月1日以每股4.83元，減持2808.6萬股，涉及1.36億元。科通芯城回覆傳媒查詢時指出，姚怡被券商斬倉，現已處理相關問題，不會再賣股。

周大福(01929)：績後股價顯著造好，曾升8.3%創52周新高，收市升7.4%，成交額2.26億元。集團全年股東應佔溢利按年增長3.87%，每股連特別息共派30仙。執行董事鄭志剛指出，2018財年下半年度營業額應有單位數升幅。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。