瑞斯康集團(01679)開報1.38元，已為全日低位，之後持續向上，最高見2.08元，收報2.06元，較招股價1元，高1.06元或106%，成交約1.2億股，成交額約1.9億元。不計手續費，每手2500股賺2650元。
瑞斯康為無晶圓廠技術研發商，總部位於深圳，是次集資淨額約1.54億元，本港公開發售部分錄得超額認購約13.22倍，一手2500股中籤率100%。
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今日 16:50 港股直擊
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瑞斯康為無晶圓廠技術研發商，總部位於深圳，是次集資淨額約1.54億元，本港公開發售部分錄得超額認購約13.22倍，一手2500股中籤率100%。
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