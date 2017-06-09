即巿股評 港股直擊

「倍升股」很多時都在我們的視線範圍，問題是會否被我們看上，其中值得留意的是剛上市後的新股股價發展，不時會給大家意想不到的驚喜。今日與大家分析潪澔發展(08423)，此股於3月13日上市，而筆者留意此股則在3月16日，並於另一專欄發表對此股看法。早前以全公開發售方式在創業板招股，有別於常見的全配售方式，或是公開發售及配售的混合方式招股。當時預算發行2.67億股，當中6700萬為舊股，賣方為大股東Diamondfield Holdings Limited和Sharp Talent Holdings Limited，分別持有1.695億和3.635億股，合共持有5.33億股，佔發行股數8.00億股的66.63%。兩間公司分別由執行董事何智崐和主席、行政總裁兼執行董事梁家浩全資擁有，而於招股書顯示他們為一致行動人士，於整體來說因佔權為30%及以上，視為控股股東，反映控股及管理主導權集中在兩人手上，由於他們佔權較公眾持股佔比高出近一倍，理應在意上市後股價發展。

招股之時未有看上

然而於招股期間(2月28日至3月3日中午)以全公開發售方式招股，加上兩大股東合共沽出的6700萬股，按中間價0.30元計算所得淨額約1910萬元，對比集資金額2010萬元，開支佔比不足5%，證明非常有效率，明顯想藉今次上市向市場「抽水」，所以對上市後的股價發展有所保留，故此當時認為不值得認購此股。觀乎上市首兩天(3月13及14日)均錄得股價上揚，首日雖僅高於上市價0.30元一個價位的0.305元收市，翌日則收報0.33元，升逾8%，認為有心人無意將股價向下炒，加上0.33元較上市價只高出一成，預算有心人會進一步托價散貨，理應於0.33元進場風險不大，當然若可於上市價或以下才進場，勝算將更高。

招股銷情欠佳證據

再看於3月10日開市前發佈的招股結果，收到1908份有效申請，認購超過3.79億股，較招股規模2.67億股之認購率近1.42倍，若以普遍公開發售額度佔招股規模的一成來說，就是2670萬股，與認購額超過3.79億股比較，認購率只有14.20倍，仍是低於15倍，反映招股銷情欠佳。事實上，於3月2日孖展截止申請時顯示認購金額約300萬元，相對以上限價0.35元計出集資金額約9350萬元佔比只有3.21%，也是預示招股銷情欠佳的線索。而招股結果顯示公開發售有甲組和乙組之分，各佔配額一半，單看後者可獲股份上限為1.335億股，實則乙組有效申請只有5份，皆是認購2000萬股，值得留意認購金額為500萬元或以上已屬乙組申請，以上限價0.35元計算，只要認購1429萬股或以上即可，有趣地我們能看到1000萬和2000萬股的認購申請，不過認購1500萬股卻欠奉，隱若看到有心人因銷情欠佳而要接貨，卻不想太過顯眼，所以乙組合共認購1億股，而未獲認購的3350萬股則被回撥至甲組部分。

有心人接貨之蹤跡

就著上述孖展認購金額約300萬元計出最多可申請858萬股，低於乙組每人申請的2000萬股，認為申請人透過孖展認購股份機會不大，也可視為有心人於乙組部分接貨的另一線索。論到甲組部分，認為認購100萬股或以上屬有心人申請機會大，理由是認購100萬股有36人，以九成孖展計算，最多只有9人可借足90萬股的認購金額，另有一人只可借入53萬股的認購金額，若推斷正確，則有26人未經孖展認購股份，即每人斥資35萬元，相信散戶沒有意欲用上如此金額認購一隻創業板新股，這就是有心人認購股份的線索。

有關此股的其他分析，以及分析之後的股價發展，將於下周一待續。

聶Sir

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