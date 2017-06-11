即巿股評 港股直擊

讀者問：「專家好，本人持有中移動(00941)，85.7元買；中交建(01800)，10.24元買。請問現在應持有還是沽出？兩股前景如何？」(周五分別收報84元及10.1元)

沈振盈 訊匯證券行政總裁

「我覺得可以分兩方面來看，短期走勢上，中交建是較中移動理想，但兩隻股份都是落後於大市。其實這個現象並不只是出現這兩隻股票上，基本上恒指由三、四、五月上破時，會見到很多恒指及國指相關股份，不升反跌甚至有些是向下尋底。真真正正跟隨指數破頂，只得數隻重磅股或是個別板塊，所以要留意這個現象。但暫時來看，我覺得尚可以觀察一段時間，例如這個星期，大市真的能夠消除一些因素，或者於半年結前，會否有再抽上，就可以準備沽貨。怎樣也好，都要訂下止蝕位，若中移動跌穿83.8元，就要先行『避一避』。若中交建跌穿10元，可能下調幅度會更大。」

溫傑 新鴻基金融財富管理策略師

「兩者均建議繼續持有，雖然近期走勢落後大市，相信只是資金流向所造成，並不反映基本因素出現問題。兩者之中，特別看好中交建的前景，料中線有望追落後。中交建早前獲巴拿馬貨櫃港口項目，涉資10億美元。展望後市，受惠一帶一路及發展京津冀區域的國策，再配合中央加推基建以穩定經濟的思維，業務前景樂觀，下半年有機會上試11.8港元。中移動方面，雖然廣電總局於6月9日指其在開展IPTV傳輸服務的過程中，存在嚴重違規，惟相信對股價影響有限。基於恒指於26000點以上風險漸增，不排除資金會重回較穩定的中資電訊股，首個目標90元。」

羅崇博 信報投資研究部

「中移動今年以來明顯落後大市不意外，主要是預期中移動會是市場競爭加劇下的輸家，其核心盈利將呈低單位數增長甚至零增長，現價市盈率14.2倍，市場預測兩年PEG比率為1.62倍，明顯高於1倍，故估值並非很吸引。若閣下在6月2日除淨前買入，將在28日收取末期股息1.243元，與閣下成本價相若，不過中移動不宜佔組合較大比重，否則會拖累整體組合表現。中交建方面，在上月『一帶一路國際高峰論壇」前後之走勢令人失望，預測市盈率及預測市賬率均較中位數高0.1個標準差，估值合理，建議持有博資金追落後，10.95元即成交密集區蟹貨阻力頂部會是初步阻力，能突破後向樂觀，否則若跌穿9.9元則宜止蝕。」

〈港股360〉【一問三答】環節，歡迎讀者就股票、衍生工具、經濟等向專家提問，電郵至[email protected]。務求為讀者提供較全面之分析，建議每次提問不多於2隻股票。