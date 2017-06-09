即巿股評 港股直擊

噚日食住花生等超級星期四，結果係…..乜事都冇，乜天鵝都唔見，歐央行議息結果合符預期；花旗科米聽證會無猛料爆；米字旗國大選叫最濕滯，文翠珊提前大選結果令保守黨未能取得過半數議席之餘，更拱手相讓更多議席畀工黨，有需要籌組聯合政府，脫歐之路或更難行，令英鎊急挫。

不過米字旗魚缸又未必好似舊年脫歐一役咁跌法，皆因市場預咗脫歐係漫漫長路，反而文翠珊麻煩大過米字旗魚缸，呢鋪佢真係要諗諗點氹番掂佢哋黨員。至於港股跟隨隔晚上升嘅美股高開27點，見過26090點創逾23個月新高，不過呢個已經係半日高位，其後反覆向下，最多倒跌82點，見25980點半日低。恒指中午收報25999點，跌63或0.25%；國企指數報10581點，跌68點或0.65%。

國指跑輸好大原因又係幾隻內銀股，呢兩日見北水狂沽，尤其建行(00939)被北水狠狠減持，今日唔知北水沽盤係咪繼續。北水今日係咪再錄得淨流出仲未知，皆因汽車股買盤積極，吉利(00175)又創新高，升勢十足之前恒大(03333)咁款，進入無阻力區，愈升愈有。長汽(02333)係阿Man愛股，成功補之前個下跌裂口之後，升勢重現，今日再升至9.39元高位，若然能上破9.5元，應有條件再創今年新高。

阿里巴巴發盈喜，帶動科網股上升，騰訊(00700)股王本色再現，其實呢一輪調整，騰訊都唔係好肯跌，今日又創283.4元上市新高，半日收282.4元，升3.3%或9元，成個市又係靠佢獨撐。其他科網股個別發展，瑞聲(02018)一度回復紅底股身份，可惜企唔住，半場報收98.75元，再彈2.5%或2.5元。另一蘋概股舜宇(02382)亦見上升，半場升幅收窄，手遊股雲遊(00484)創新高16.2元後倒跌，唉豬豬(00799)亦先升後回順。科網股係王道無錯，但都要揀啱股份買，幾時都係買大唔買細，買強唔買弱。

大笨象開始腳軟

港股市底保持強勁，總之恒指唔穿10日線，個市都唔落得，只係今日升跌比例甚為難睇，超過九百股份下跌，上升股份只有五百幾隻，反而成交增加至半日近600億，都係小心提防。即使個市唔落得，但單靠騰訊一股力量亦唔上得幾多，仲要加埋大笨象(00005)開始腳軟，莫非70元過唔到呢個惡夢始終打唔破？

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)