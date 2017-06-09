港股直擊 即巿股評

歐美市場「超級星期四」過後，市場聚焦英國大選結果。港股今早創逾23個月新高後，呈窄幅爭持。隔晚納指表現強勢亦帶動個吃本港科技股走高。

恒指今早高開27點，報26090點，創逾23個月新高，甫開表現反覆，曾倒跌82點，見25980點半日低，其後窄幅爭持。恒指中午收報25999點，跌63點或0.3%，大市成交額593.84億元。

國企指數報10581點，跌68點或0.7%。

A股半日個別發展，滬指升0.07%；深成指跌0.01%。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌0.9%；工行(01398)跌1.7%；中行(03988)跌1.3%。另外，中移動(00941)跌1.2%；華潤電力(00836)跌3.2%，為跌幅最大藍籌。中港地產股回吐，中海外(00688)跌2.1%；華潤置地(01109)跌3%；九倉(00004)和新世界發展(00017)跌約1.7%。相反，隔晚美國納指創收市新高，阿里巴巴亦破頂，本港科網股龍頭騰訊(00700)見283.4元創上市新高，半日升3.3%為表現最好藍籌；平保(02318)升0.9%；東亞(00023)升0.8%。

焦點板塊

手機零件股：個別股份延續近日強勢，瑞聲科技(02018)曾見100.8元，為4周以來新高，半日升2.6%，集團獲中信銀行(南京分行)提供不少於100億人民幣融資額度。高偉電子(01415)市前成交額過億，半日升7.5%；比亞迪電子(00285)升4.9%。其他股份呈高開低走，舜宇(02382)升0.3%；ASM太平洋(00522)升0.9%；中興(00763)半日倒跌1.1%；昂納(00877)跌0.5%。通達(00698)半日倒跌2.6%。

汽車股：今早再跑贏大市，吉利(00175)高見15.6元再創多年新高，半日升2%；長汽(02333)升3.8%，為表現最好藍籌；廣汽(02238)升0.9%；東風(00489)升1.1%；北汽(01958)升1.6%。

英國大選點票結果陸續出爐，國會650個議席中，已有606席有結果，保守黨目前取得290席，仍未達326席的過半有效議席門檻。英鎊兌美元最新報1.2766。滙控(00005)半日跌0.7%；渣打(02888)跌0.9%；長和(00001)跌1.5%；長建(01038)跌1.8%；電能(00006)跌1.5%。

焦點股份

敏華控股(01999)：今早復牌，裂口高開26%，報7.6元見半日高，中午收報6.88元升14.1%，成交額6.04億元。集團就沽空機構渾水(Muddy Waters)的狙擊發出澄清公布，認為指控毫無根據，包含各種有關集團之失實陳述、惡意及虛假指控及明顯事實錯誤。

科通芯城(00400)：早前被沽空機構狙擊後反覆向下，股價今早曾挫9.8%，半日跌3.1%，成交額1.17億元。集團第二大股東姚怡本月1日以每股4.83元，減持2808.6萬股，涉及1.36億元。科通芯城回覆傳媒查詢時指出，姚怡被券商斬倉，現已處理相關問題，不會再賣股。

周大福(01929)：績後股價顯著造好，曾升8.3%創52周新高，半日升7.8%，成交額1.44億元。集團全年股東應佔溢利按年增長3.87%，每股連特別息共派30仙。執行董事鄭志剛指出，2018財年下半年度營業額應有單位數升幅；港澳地區2018財年全年會有低單位數增長。

德昌電機(00179)：今早低開3.9%後曾挫半成，半日跌2.8%，成交額9.08億元。股份市前錄得多手共3027.5萬股配股上板，每股造26.41元，涉資近8億元。公司非執行董事汪建中配售3027.5萬股，佔已發行股本約3.44%，配售價26.41元，較前收市價折讓6.5%，而主要股東Winibest Company(為汪顧亦珍家族信託基金的一部分)將認購其中737.9萬股。

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