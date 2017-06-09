港股直擊 即巿股評

「超級星期四」過後，市場聚焦英國大選結果。港股今早創逾23個月新高後，呈窄幅爭持。

恒指今早高開27點，報26090點，創逾23個月新高，甫開表現反覆，曾倒跌82點，見25980點暫時低，最新窄幅爭持。截至上午約11時10分，恒指報26056點，跌6點，大市成交額476.67億元。

國企指數報10642點，跌7點。

A股靠穩，滬指升0.28%；深成指升0.18%。

科技股成市場焦點，騰訊(00700)高見283.4元創上市新高，現升3.3%；瑞聲科技(02018)遭狙擊後首度重返100元水平，最新升2.9%。

汽車股再跑贏大市，吉利(00175)高見15.6元再創多年新高，現升2%；長汽(02333)升4.3%，為表現最好國指成分股；廣汽(02238)升1.2%；華晨(01114)升0.5%；東風(00489)升1.4%。

英國大選點票結果陸續出爐，工黨暫時取186席領先。據英國廣播公司(BBC)估計，保守黨將贏得318個議席，仍達不到326席的過半有效議席門檻。

英鎊兌美元最新跌至1.2746。滙控(00005)跌0.7%；渣打(02888)跌1%；長和(00001)跌1.4%；長建(01038)跌1.8%；電能(00006)跌1.3%。

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