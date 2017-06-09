即巿股評 港股直擊

噚日恒指最終收返喺26000點樓上，而國指都有38點進賬；只係由於數點太少嘅關係，所以不論國企牛(61395)還是國企牛(60288)去到今日都只係升得一兩格，就算用噚日證價低位去計，講緊嘅最多只有四格咁大把。

雖然係咁，但都唔使灰心嘅，事關今日恒指雖然跌緊50零60點，但守得住26000點樓上嘅話都叫做仲有希望；至於國指方面，日線圖上國指粒燭尚未完全失守條10天線(10619點)，換言之由5月初至今形成嘅「上升通道」都仲安然無恙。

問題係：今日Happy Friday啦，咁過唔過夜先？認真，唔知大家注碼幾多，若然你個pool係大到證價一兩格上落都就變成幾百萬上落嘅話，我相信你應該一早走晒所有貨；但如果只係小注呢，一兩格抵得到個交易費用未？夠唔夠你今日食個下午茶餐？或者補唔補貼到兩個星期之後嘅父親節禮物？相信比較大部份嘅人會諗嘅係：「執得一兩格，點同鄉親父老交代！」

傻瓜！投資回報從來只係同自己交代，雖然手執國指證，但都可以睇睇恒指牛熊證街貨圖為參考。不過其實睇咗成個月大家都對「貼價熊證重貨區」已經唔陌生，係呀，26100至26199點，呢個第二貼價嘅熊證咪就係重貨區囉，有相當於944張期指；至於再上多一級，即係26200至26299點呢度，就有相當於989張期指，孖住兩個100點範圍出現兩個重貨區，可想知而大家博大市回調(升咗成個月咁強嘅市況唔好話跌)嘅心態都唔弱。

再睇埋堆牛證，25600至25699點呢度有748張期指嘅貨，唔算最重但都叫做比較近(第三貼價範圍)同比較多(第二重貨區)，至於第一重貨區就係25400至25499點，呢度有919張期指，但不論係25600至25699點，抑或25400至25499點，用依家10點15分嘅恒指現價26007點去計嘅話，心算最少都要個市下行400點先到25600呢度，連同路過可以食到嘅牛證，夾埋有1008張期指。但睇返上面，只需要200點到嘅氣力就可以食到1019張期指，只係食少11張期指但可以慳到一半路程喎，如果到今日收市都只係跌幾十點嘅咁小型回調，就忍一忍佢啦。

今日下晝小妹將會「長途跋涉」咁由灣仔出發去屯門，主要係探吓當年嘅一位教授(如今已經係副系主任)，亦係自我畢業以來一位亦師亦好嘅「好朋友」陳望祖，順便睇吓母校個新校舍(好多人都話背山面海超正)，無啦啦有個咁嘅「活動」係因為…我真係好多年無見佢，所以不借放半日AL，下午時段嘅email應該無法第一時間回覆到大家，先講句「抱歉」，但我心裡面會為條國指打氣。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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