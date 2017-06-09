訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:08 港股直擊 即巿股評

恒指最新倒跌80點 瑞聲重返紅底股

放大圖片

隔晚美股在「超級星期四」未有大波動，道指收升8點，港股今早創逾23個月高位後表現反覆向下。

恒指今早高開27點，報26090，刷新逾23個月高位，甫開隨即倒跌，10時左右跌幅擴大，現跌80點，報25982。

國企指數高開6點，報10656，現跌12點，報10637。

內地上月通脹符合預期，上證指數現升9點，報3160。

英國大選結束，點票工作進行中，預計今早稍後會有結果。英鎊兌美元最新報1.2781，跌0.38%。

藍籌股個別走，騰訊(00700)支撐大市，曾升1.9%，高見278.6元，最新升1.7%，報278元。

英鎊向下，滙控(00005)跑輸，現跌0.9%，報68.35元。

瑞聲科技(02018)獲中信銀行融資額度最少100億元人民幣，今早一度重上100元以上，高見100.8元，最新升3.2%，報99.3元。

個股方面，敏華控股(01999)復牌高開26%，最新升16.6%，報7.03元，公司稱沽空機構指控毫無根據，已向證監會投訴，強調公司沒有未披露債務。

內地上月汽車銷售按年回復增長，汽車股續升，長汽(02333)升6%；吉利(00175)再破頂，高見15.58元，現升1.5%，報15.36元。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。