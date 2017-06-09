隔晚美股在「超級星期四」未有大波動，道指收升8點，港股今早創逾23個月高位後表現反覆向下。
恒指今早高開27點，報26090，刷新逾23個月高位，甫開隨即倒跌，10時左右跌幅擴大，現跌80點，報25982。
國企指數高開6點，報10656，現跌12點，報10637。
內地上月通脹符合預期，上證指數現升9點，報3160。
英國大選結束，點票工作進行中，預計今早稍後會有結果。英鎊兌美元最新報1.2781，跌0.38%。
藍籌股個別走，騰訊(00700)支撐大市，曾升1.9%，高見278.6元，最新升1.7%，報278元。
英鎊向下，滙控(00005)跑輸，現跌0.9%，報68.35元。
瑞聲科技(02018)獲中信銀行融資額度最少100億元人民幣，今早一度重上100元以上，高見100.8元，最新升3.2%，報99.3元。
個股方面，敏華控股(01999)復牌高開26%，最新升16.6%，報7.03元，公司稱沽空機構指控毫無根據，已向證監會投訴，強調公司沒有未披露債務。
內地上月汽車銷售按年回復增長，汽車股續升，長汽(02333)升6%；吉利(00175)再破頂，高見15.58元，現升1.5%，報15.36元。