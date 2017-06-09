即巿股評 港股直擊

恒指昨天輕微低開後，走勢反覆向好，全日波幅 146.77點。恒指收報26063點，升88點或0.34%，成交金額793.13億。國指收報10649點，升38.44點或0.36%；上證收報3150點，升10點或0.32%。三個指數都向好，當中以港股走勢較佳。

恒指收在26000之上，是2015年7月7日以來首次，並以陽燭收市，惟即市高位未能上破上日高位26073點。大市成交縮減，觀望味濃。全日上升股份850隻，下跌651隻，市況略強。

隨著「超級星期四」的過去，相關事件的結果亦逐漸浮現。有民調顯示，英國首相文翠珊的保守黨料無法在議會選舉中獲得多數席位，英國政局前景因此將充滿變數。前聯邦調查局(FBI)局長科米在參議院作證表示，美國總統特朗普開除他而找出來各種理由「完全是謊言」；但美國白宮發言人稱「總統不是撒謊的人」，事件令美股創高位後回軟。歐洲央行維持基準利率和量化寬鬆政策不變，前瞻指引排除了再次降息的可能性。

美國眾議院投票通過對《多德-弗蘭克法》主要部分的修改，對金融監管制度進行全面改革，該法案交付參議院表決。美國上周首次申請失業救濟人數下降1萬至24.5萬，恢復下降勢頭。美股三大指數略好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恆指可高開，阻力參考為保歷加通道頂部 (約26145)。

中國國家統計局將於9時公布5月PPI及CPI，市場預料PPI漲幅料從4月的6.4%放緩至5.6%，受大宗商品價格下跌拖累；CPI 漲幅料從4月份的1.2%加速至1.5%。

個股介紹：

中遠海能(01138)的主要業務為從事中國沿海之海洋貨物運輸，主要運輸貨種包括油品及以煤炭為主的乾散貨物。

在2017年首季，集團錄得營業收入人民幣26.6億元，按年下跌38.8%。主要原因是集團在去年同期仍在經營乾散貨業務，業務規模較本年龐大。股東應佔淨利潤約人民幣5.63億元，按年上升3.1%。每股基本盈利人民幣0.1397元。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為13.17倍，周息率3.61%。股份上日收報4.49元，上望4.8元，止損設於4.35元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。