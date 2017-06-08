重要通告 港股直擊

MI能源(01555)宣布，全資附屬Maple Felix Energy Corporation收購加拿大油氣資源公司CQ Energy Canada Partnership全部權益，代價7.22億加元(約41.17億港元)，擬以內部資源、債務或股權融資以及發行可換股優先股所募集資金撥付。

CQ Energy Canada Partnership在整個加拿大的亞伯達、薩斯喀徹溫省、馬尼托巴省、安大略省及不列顛哥倫比亞省的加拿大西部沖積及威利斯頓盆地擁有多元化的生產基地、資源及基建業務組合，目前擁有11個主要設施，淨產能為每日630 MMcefe，證實儲量約為2.3億桶油當量(89%天然氣)及證實及概算儲量約為3.44億桶油當量(90%天然氣)，上述儲量除所得稅前淨現值10經濟價值分別為12億加元及20億加元。

MI能源表示，為方便進行上述收購，Maple Felix Energy Corporation向Maple Marathon發行2.96億股普通股，向Gastown及Mercuria Energy Netherlands發行本金額共2.04億加元(約11.8億港元)的可換股優先股，每股優先股可換0.83股普通股。按換股比率悉數轉換可換股優先股後，將發行合共1.69億股換股股份，相當擴大後已發行股本約36.4%。

完成後，集團於Maple Felix Energy Corporation的持股將減至約63.6%。