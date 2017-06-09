港股直擊 即巿股評

歐美「超級星期四」完結，市場最新關注英國大選結果，保守黨或未能取過半數議席，影響脫歐進程。滙市方面，英鎊和歐羅走弱，美滙則向上。

道瓊斯工業平均指數創盤中新高，收市升8點或0.04%，報21182；標準普爾500指數升不足1點，收市報2433；納斯特綜合指數升24點或0.39%，收市報6321，創收市新高。勞工部公布，截至6月3日止當周，初領失業救濟金人數為24.5萬人，按周下跌1萬人，遜市場預期。另外，美國聯邦調查局(FBI)前局長科米在參議院的聽證會上作供，金融市場未見有大反應。相反，美國眾議院通過法案，移除對金融業監管的Dodd-Frank法，帶動高盛和摩根大通等金融股造好。

英國大選初步票站調查顯示，保守黨在650個席位內，可能只取得314個議席，或未能控制大多數議席，拖累鎊滙一度急挫，英鎊兌美元最新報1.2727，跌0.8%。

歐洲央行(ECB)議息會議結束，維持主要再融資利率在零不變，亦維持存款工具利率在-0.4%及貸款工具利率在0.25%不變，符市場預期，但刪除了可能減息的指引。另外，歐央行下調2017年至2019年的通脹預測，拖累歐羅兌美元觸及一周低位，最新報1.1189。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價普遍向上。滙控(00005)ADR折合港元收報69.04元，較本港上日收市升0.04元。中移動(00941)ADR收報85.13元，升0.03元。騰訊(00700)ADR收報277.73元，升4.33元。國壽(02628)ADR收報25.75元，升0.35元。

ADR港股比例指數收報26204點，升 141點或 0.54%。夜市期指收報25935點，升40點，較昨日恒指收市低水128點。恒指昨收報26063點，升88點或0.3%，為2015年7月3日以來首次兩萬六之上。

內地方面，今日將公布居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)，市場預計CPI按年升1.5%。

焦點板塊

內房股：中國恒大(03333)建議發行新票據，為集團現有債務進行再融資及用作一般公司用途，恒大亦有意行使其於舊票據相關契約項下的贖回權。另外，多家內房公布上月數據，合生創展集團(00754)首5個月合約銷售金按年跌32.8%；保利置業(00119)首5個月合約銷售額按年增加29.29%；龍湖地產(00960)首5個月累計實現合同銷售額757.5億元人民幣，按年增長1.51倍。

英國相關股：英國大選選情拖累鎊滙，也可能更加不穩因素，留意英資行滙控(00005)及渣打(02888)和英國業務比例較重的長和系。

焦點股份

周大福(01929)：截至今年3月底止全年股東應佔溢利30.55億元，按年增長3.87%。每末期股息每股派10仙，連同特別股息20仙，共派30仙。執行董事鄭志剛指出，2018財年下半年度營業額應有單位數升幅；港澳地區2018財年全年會有低單位數增長。

達利食品(03799)：就FG Alpha Management的指控發出第二份澄清公告，指雖然FG Alpha引用了正確的納稅額，但對應的公司有誤，包括進入2015年福建納稅百強榜單的應為Dali PRC而非Fujian Dali。

創維數碼(00751)：5月份電視機總銷售量115.5萬台，按年增加9.07%。不過，在中國市場的電視機銷售量則減少8.9%，至55.3萬台；海外市場銷售則增長33.19%，至60.2萬台。

煤氣(00003)、昆能(00135)、中國金茂(00817)和招商證券(06099)等多家公司除息。新濠國際(00200)、中聯重科(01157)、招金(01818)和太保(02601)等多家公司舉行股東會。

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