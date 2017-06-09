即巿股評 港股直擊

恒指昨日低開不足1點，一度跌50點低見25923點，其後於內地進出口數據勝預期下回升，恒指全日升88點，收報26063點，大市全日成交額793.13億元。港股曾兩個交易日上破26000點關口後回落，昨日終正式作出突破，但留意美聯儲將於本月13至14號議息，即下周四凌晨將公布議息結果，加上MSCI檢討納入A股的結果也將於本月下旬出來，這些都會影響港股後市的表現。現階段建議候低吸納為主。

選股方面，濠賭股近期全面跑贏大市，特別是藍籌股銀河娛樂(00027)，昨日破頂高見47.8元，創兩年半高，另澳博(00880)也出現三連升，創近22個月高位。濠賭股急升，主要由於澳門五月份博彩收入高達227.42億(澳門元，下同)，按年增幅達23.7%，並創逾2年新高。而累計首5個月的博彩收入則突破千逾元，按年升15.8%，增速顯著加快。澳門博彩收益自去年中開始觸底反彈，行業已逐漸復甦。

濠賭股中，筆者則首選新濠(00200)，年初至今累積升幅仍大幅拋離龍頭銀娛，主要由於新濠的估值便宜，加上經營愈見出色。新濠博亞上月公布今年首季貴賓廳、中場增長強勁，帶動現金經營溢利按年大增42%，遠勝預期。此外，新濠天地新酒店「沐梵世」明年初開幕，料可受惠市場好轉。

近日其股價一直在20元水平上下徘徊，惟昨日已正式作出突破，建議可候20.1元買入，目標23元，跌穿19.5元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益