即巿股評 港股直擊

今天超級星期四，外圍特別多事件發生，但港股唔覺唔覺企上26000點之上收市，在市場一片說應該以觀望氣氛等待事情發展時，港股又破高位了。

心理選股陷阱多

惟交投仍然接近800億，個人覺得有點意外，在濃厚觀望情況下能有此成交額算不錯了，股王騰訊控股(00700)曾經下跌惟收市倒升0.6元，交易時段收到友人來電説想買入騰訊問意見，我反問友人為何選騰訊，他的答案是覺得300元在即，如上破又會變成支持位，因以前買過但沽了，久久未能再次買入，既然港股見了26000點如果要再上，非要騰訊不可。

騰訊有拉牛上樹之感

個人意見回答他如港股要再上，騰訊已連升5個多月，當然可以再上，但是否會如過去般再領軍呢？上星期已見騰訊資金開始轉換其他藍籌股份，最明顯有部份去了港交所(00388)，且看圖開始有拉牛上樹之感，一個整數只是一般散戶的心理關口，對於基金經理人不是這樣看的，機構大戶更加會捉羊群心態，像今天騰訊成交大但相對其他成份股升幅已明顯慢了，其實慢了不只是今天了，叫友人上信報「港股360」看看走勢圖表自己研究一下再決定，勿只用整數關口心態來選股票，只會隨時跌落另人陷阱，其實圖表趨勢才是工具。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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