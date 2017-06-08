訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 22:22 即巿股評 港股直擊

【炒股讀心】勿只用整數關心態來選股票

放大圖片

今天超級星期四，外圍特別多事件發生，但港股唔覺唔覺企上26000點之上收市，在市場一片說應該以觀望氣氛等待事情發展時，港股又破高位了。

心理選股陷阱多

惟交投仍然接近800億，個人覺得有點意外，在濃厚觀望情況下能有此成交額算不錯了，股王騰訊控股(00700)曾經下跌惟收市倒升0.6元，交易時段收到友人來電説想買入騰訊問意見，我反問友人為何選騰訊，他的答案是覺得300元在即，如上破又會變成支持位，因以前買過但沽了，久久未能再次買入，既然港股見了26000點如果要再上，非要騰訊不可。

騰訊有拉牛上樹之感

個人意見回答他如港股要再上，騰訊已連升5個多月，當然可以再上，但是否會如過去般再領軍呢？上星期已見騰訊資金開始轉換其他藍籌股份，最明顯有部份去了港交所(00388)，且看圖開始有拉牛上樹之感，一個整數只是一般散戶的心理關口，對於基金經理人不是這樣看的，機構大戶更加會捉羊群心態，像今天騰訊成交大但相對其他成份股升幅已明顯慢了，其實慢了不只是今天了，叫友人上信報「港股360」看看走勢圖表自己研究一下再決定，勿只用整數關口心態來選股票，只會隨時跌落另人陷阱，其實圖表趨勢才是工具。

梁健雄

筆者未持有上述股票

電郵:[email protected]

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。