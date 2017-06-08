即巿股評 港股直擊

沽空機構近月動作連連，相關資訊目不暇給，即使非股民也感到當中戲劇性。

瑞聲科技(02018)發澄清通告回應葛咸城(Gotham City Research)當日，「巧合地」獲匿名分析(Anonymous Analytics)出報告力撐。

瑞聲澄清後，葛咸城發表報告第二部分的預覽(Preview)，預告在第二部分將指出，為甚麼瑞聲科技旗下多家中國附屬公司的營運毛利，遠較瑞聲本身低。

預覽當中又再質疑瑞聲科技有沒有未申報關聯人士，並用法庭文件反證「沭陽麗聲電子」(Shuyang Lisheng)是瑞聲附屬。

姑勿論澄清通告與匿名分析「見義勇為」地出手於同日發生或然率，匿名分析的報告的確成功作出一種期望管理，除了解釋葛咸城先前指控不合理，更強調：即使有問題，影響規模亦相當細。

瑞聲的澄清通告中也有提及「沭陽麗聲電子」為集團供應商，列出2016年雙方交易額約為1.34億元人民幣，只佔集團當年總收入佔1.5%，基本上已提前回應了葛咸城指控是微不足道。

勝者不一定要打泥漿摔角，正如金庸武俠世界裏面有一種「擒龍功」，能夠隔空傷人。

當然，對於關聯公司的指控需要更詳細的回答。不過由瑞聲復牌兩日表現看來，期望管理已達到效果。而葛咸城狙擊「小股王」瑞聲不算大捷，但也應該有肉食。

宏觀點看，葛咸城預告手法開了極壞先例，被狙擊公司不能直接地回應，只能白白捱價。渾水(Muddy Waters)和FG Alpha的完整報告未出，已先打窒敏華(01999)和達利食品(03799)。由達利的閃電式回應看來，上市公司的財務、會計和公關員工，將愈來愈難做。

陳鎮強

信報投資研究部

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