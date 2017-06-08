港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額75.46億元，另有約723.0萬元人民幣沽空，大市沽空比率9.51%，較上日下跌約1.06個百分點，為2月15日以來新低。

騰訊控股(00700)連續6天全日沽空金額居首，金額9.33億元，沽空比率22.8%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額4.94億元，沽空比率22.2%。

第三位是中國人壽(02628)，沽空金額3.03億元，沽空比率40.8%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額2.42億元，沽空比率15.8%。