港股直擊 即巿股評

外圍進入「超級星期四」，市場觀望氣氛轉強。內地上月進出口表現勝預期，推動中港股市高收，恒指再創逾23個月收市新高，大市上升股份數目亦較多，惟成交額縮減。

恒指今早低開不足1點，甫開曾跌50點，見25923點全日低，其後表現反覆，內地公布上月進出口勝預期，帶動恒指抽高，重上兩萬六，上午最多升83點，中午升53點，午後升幅進一步拉闊，曾升95點，見26069點。恒指收報26063點，升88點或0.3%，再創2015年7月3日以來收市新高。大市今日逾800隻股份上升，下跌股約600隻。

全日成交額793.13億元，較上日減少約76.76億元。

國企指數收報10649點，升38點或0.4%。

恒指即月期貨收市升107點或0.42%，報25895點，低水168點。

A股高收，滬指升0.32%；深成指升0.38%。兩市成交額約4265億元人民幣。中國海關總署公布，以美元計價，中國5月出口按年增長8.7%；進口按年增長14.8%，兩者均勝市場預期。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升22點，報21186。歐美市場迎來超級星期四：英國大選正進行投票，本港時間周五凌晨5時結束，選前多個民調顯示保守黨領先；歐洲央行即將議息；而美國聯邦調查局前局長科米將就「通俄門」事件到美國國會作供，他在預先發表的證詞內表示，總統特朗普曾要求他結束對前國家安全顧問弗林(Michael Flynn)的調查。

藍籌股方面，平保(02318)創逾23個月高，收市升2.2%；滙控(00005)升0.2%；建行(00939)升0.3%；港交所(00388)升0.7%；騰訊(00700)升0.2%；領展(00823)績後獲多家大行維持正面看法，收市升1.5%；國泰(00293)據報正式公布第二波裁員名單，股價創近10個月高，收市升6.3%。相反，德銀唱淡本港樓市，降恒地(00012)和新世界發展(00017)評級至「持有」，兩股跌約1.1%。隔晚油價下挫近半成，最新在亞洲時段靠穩，中海油(00883)今日除息，股價創52周低，收市跌0.6%；中石化(00386)跌0.5%；中石油(00857)跌0.4%；昆能(00135)跌2.2%。

焦點板塊

汽車股：主要製造商昨日普遍受壓，今日回升，吉利(00175)除息，曾升9.5%創多年新高，收市升9.4%，為升幅最大藍籌；長汽(02333)升2.4%，為表現最好國指成分股；廣汽(02238)升4.9%；華晨(01114)升2.8%；北汽(01958)升1.3%；東風(00489)升1.6%。

手機零件股：近日因沽空疑慮受壓，今早跑贏大市。瑞聲(02018)升4%，復牌連升兩日；通達(00698)升5.9%；舜宇(02382)飆7.8%；中興(00763)創52周高，收市升3.7%；丘鈦(01478)升4.7%；ASM太平洋(00522)升3.4%。

科網股：另一早前弱勢板塊，今日以手遊股表現較好，IGG(00799)升9%；博雅互動(00434)升3.6%；雲遊(00484)創超過年半高，收市升13.4%，錄7連升。另外，金山(03888)升1.7%；金蝶(00268)升1.3%。相反，早前遭狙擊的科通芯城(00400)跌3.4%，成交額過億。

濠賭股：逆市造好，銀娛(00027)創近兩年半新高，收市升3.3%；金沙中國(01928)升2.7%；美高梅中國(02282)升2.7%；永利澳門(01128)升2.2%；澳博(00880)升4.8%；新濠國際(00200)升3.5%。

AH股：個別細價AH股午後價量齊升，浙江世寶(01057)升12.6%，其A股(002703.SZ)升5.39%；洛陽玻璃(01108)升11.7%，其A股(600876.SH)漲停。已遭剔出深市「港股通」名單的山東墨龍(00568)飆升21.4%，其A股(002409.SZ)升0.44%。

焦點股份

達利食品(03799)：遭沽空機構FG Alpha狙擊，今早低開後，曾跌4%，其後反彈，曾升5.3%，收市升4%，成交額3.11億元。集團今早發澄清通告，嚴正否認、駁斥及澄清FG Alpha Management昨日在Twitter發表的指控或評論，並逐點駁斥五點質疑。

李寧(02331)：今早高開5.6%，曾升9.3%創逾半年新高，收市升9.2%，成交額達13.18億元。外電引述消息人士透露，私募基金TPG以每股5.25元，出售1.686億股李寧股份(佔已發行股本約7.8%)，套現約8.85億元，作價較昨日收市價5.35元折讓約1.87%。德銀最新報告指TPG悉數持股，有助消除不明朗因素，維持李寧「買入」評級和目標價5.5元。

東岳集團(00189)：午後曾飆升28.5%，見3.7元創復牌以來新高，收市升25.3%，成交額達3.5億元。集團自2016年4月1日起停牌，至6月1日復牌，當日裂口高開，報2.4元。

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