港股直擊

今日「滬港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘101.49億元人民幣，用3.51億元或3.34%。

洛陽玻璃股份(01108)股價今日升11.67%，為表現最好「港股通」股份。允升國際(01315)股價今日跌4.71%，為表現最差「港股通」股份。

「深港通」南下投資港股的105億元人民幣「港股通」額度，全日額度剩餘97.52億元人民幣，用7.48億元或7.13%。

浙江世寶(01057)升12.6%，為表現最好深市「港股通」股份。