港股直擊 即巿股評

富瑞 國泰(00293)

評級：跑輸大市->買入

目標價：9.2元->13.9元(較前收市價11.8元有17.8%潛在升幅)

富瑞發表報告指國泰(00293)於客運、貨運及節省成本方面都有跡象顯示已逐漸改善，認為公司的前景漸見光明，故調升公司的評級至「買入」，並上調目標價到13.9元。

該行表示，繼續維持公司全年錄得虧損的預測，結構性的問題仍然存在，包括關注價格的旅客所帶來的客運收益率壓力、商務及頭等客位乘客量疲弱及來自中資航空公司擴充國際航線所帶來的競爭。

雖然，國泰的營運數據繼續指出收益率因市場競爭激烈而受壓，但這方面已是舊聞。富瑞認為管理層已透過控制運力來解決收益率侵蝕的問題。2017年首4個月，載客運力僅增加0.9%，而去年同期則增加1.4%。

貨運方面，公司控制環球貨運的運力，加上環球貨運需求增長強勁，令到收益率有所提高。今年首4個月的環球需求及收益率分別按年增長9.3%及7.9%。同時，國際航空運輸協會表示新出口訂單創下近六年新高，預期2017年第二季可以有7.5%的需求增長。

富瑞認為公司5月22日公布的改組屬正面，基於新業務策略入面減省成本的計劃，預期將會有更多的減省成本措施會公布。

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