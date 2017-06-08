即巿股評 港股直擊 中國財經

高盛發表策略報告，指內地A股年初以來落後港股，認為有追落後條件，建議買入新經濟類股份。

高盛指，A股年初以來落後港股及MSCI中國指數18個百分點，其三個月回報差距較過去五年平均低了1.1個標準差，主要因為環球股市向好之環境利好港股，而中資科技股及在美國上市之中概股今年以來表現強勁，帶動MSCI中國指數上升，加上內地監管者收緊流動性以防範系統性風險等，均導致A股回報落後。

高盛認為A股目前相對地較具投資價值，而內地金融環境在溫和通脹下亦見穩定，建議選擇性吸納在深圳上市包括創業板之股份，特別是內地創業板股份已較2015年6月高位回落56%，現價相當於市盈率24倍，而以市盈增長率(PEG)來看，內地創業板股份更較其他環球新經濟股票出現輕微折讓。

高盛篩選了7隻市盈率低於25倍、PEG低於1之深圳創業板股份，包括：大華股份(002236.SZ)、華東醫藥(000963.SZ)、潤和軟件(300339.SZ)、達實智能(002421.SZ)、利亞德(300296.SZ)、美康生物(300439.SZ)及爾康制藥(300267.SZ)。另外建議買入10隻深交所上市之股份，包括：滙川技術(300124.SZ)、華蘭生物(002007.SZ)、分眾傳媒(002027.SZ)、五糧液(000858.SZ)、深圳機場(000089.SZ)、大族激光(002008.SZ)、招商蛇口(001979.SZ)、萬達院線(002739.SZ)、美的集團(000333.SZ)及華僑城A(000069.SZ)。

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