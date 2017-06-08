即巿股評 港股直擊

今日係超級星期四，米字旗國大選開始投票，但未咁快有結果；歐央行議息預咗息口冇乜變動，反而係議息之後有乜講，對以後貨幣政策有乜嘢提示；加上花旗嗰邊有關「通俄門」事件舉行聽證會，不過佢提交嘅書面證供，暫時對侵侵唔算太不利，不過會上被參議院情報委員會提問時，唔知有冇猛料爆。

基於上述幾個原因，港股上半場本應無乜變動，及至中國公布進出口數據，帶動內地股市由跌轉升，港股亦乘機收復二萬六點失地。恒指今日一度跌50點，落過去25923點半日低位，其後窄幅上落，至數據出籠，大市反手向上一度升83點，見過26058點半日高位。中午恒指報收26027點，升53點；國指則報10636點，升25點。

蘋果孖寶繼續反彈，瑞聲(02018)出動成億回購股份，噚日勁升十幾個巴仙之後，今日再升3.7%，半日報收96.05元。舜宇(02382)本來就係被連累嗰個，噚日反彈以為彈力有限，今日再發力升6.2%，半日報收65.1元，盤中曾見66元高位。至於其他科網股表現平平，似乎喺沽空機構威脅之下，資金暫時遠離呢個板塊。

濠賭股延續上日升勢，銀娛(00027)曾升4%，見過47.8元創近兩年半新高，半日則升2.94%，報收47.3元；新濠國際(00200)亦升2.7%，重上20元水平，報收20.45元。金沙中國(01928)見近兩個月高位，中午報收36.1元，半日升2.8%。

吉利(00175)今日搶息成功，股價升8.5%，兼創15.06元新高，成功收復之前失地，亦帶動其他汽車股做好。李寧(02331)雖被私募基金TPG出貨減持，但批股價5.25元折讓有限兼上限出貨，帶動股價升逾6%，半日報收5.69元。但未見帶動其他體品股向上，呢個板塊近日都係呆呆滯滯。

噚日北水又錄得淨流水，可能係因為超級星期四避險，但今日港股回升，未知北水會否又入場掃貨。只係喺超級星期四幾個重要因素有結果前，阿Man寧願靠邊站，食住花生睇戲，炒少一日半日冇問題，反正股市幾時都長過命。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)