港股直擊 即巿股評

歐美股市迎接「超級星期四」，港股今早窄幅上落，在內地上月進出口表現勝預期推動下，半日收高於兩萬六。

恒指今早低開不足1點，甫開曾跌50點，見25923點半日低，其後表現反覆，其後內地公布上月進出口勝預期，帶動恒指抽高，重上兩萬六，最多升83點，見26058點半日高。恒指中午收報26027點，升53點或0.2%，成交額416.4億元。

國企指數報10636點，升25點或0.2%。

A股半日高收，滬指升0.14%；深指升0.47%。中國海關總署公布，以美元計價，中國5月出口按年增長8.7%；進口按年增長14.8%，兩者均勝市場預期。

藍籌股方面，建行(00939)升0.5%；工行(01398)升0.4%；平保(02318)升1.4%；騰訊(00700)升0.2%；領展(00823)績後獲多家大行維持正面看法，半日升1.5%。相反，恒安(01044)跌0.8%；華潤電力(00836)跌0.6%。隔晚油價下挫近半成，最新在亞洲時段靠穩，中海油(00883)今日除息，股價創52周低，半日跌0.7%；中石化(00386)無起跌；中石油(00857)跌0.6%；昆能(00135)跌2.5%。

焦點板塊

汽車股：主要製造商昨日普遍受壓，今早回升，吉利(00175)今日除息，曾升8.8%，半日升8.5%，為升幅最大藍籌；長汽(02333)升2.2%；廣汽(02238)升4.7%；華晨(01114)升1.7%；北汽(01958)升1.2%。

手機零件股：近日因沽空疑慮受壓，今早跑贏大市。瑞聲(02018)升3.8%；通達(00698)升6.4%；舜宇(02382)升6.3%；中興(00763)創52周高，半日升2.3%；丘鈦(01478)升4.8%；ASM太平洋(00522)升2.3%。

航空股：隔晚油價下挫近5%，航空股炒上。國航(00753)升2.2%；南航(01055)升3.2%。另外據報國泰(00293)今日向員工發內部電郵，正式公布第二波裁員名單，股價曾升7.5%，創近10個月高，半日升6.4%。

濠賭股：逆市造好，銀娛(00027)創近兩年半新高，半日升2.9%；金沙中國(01928)升2.9%；美高梅中國(02282)升3.1%；永利澳門(01128)升2%；澳博(00880)升4.6%；新濠國際(00200)升2.8%。

焦點股份

達利食品(03799)：遭沽空機構FG Alpha狙擊，今早低開後，曾跌4%，其後反彈，曾升5.3%，半日升1.4%。集團今早發澄清通告，嚴正否認、駁斥及澄清FG Alpha Management昨日在Twitter發表的指控或評論，並逐點駁斥五點質疑。

李寧(02331)：今早高開5.6%，曾升7.7%創逾半年新高，成交額達11.61億元。外電引述消息人士透露，私募基金TPG以每股5.25元，出售1.686億股李寧股份(佔已發行股本約7.8%)，套現約8.85億元，作價較昨日收市價5.35元折讓約1.87%。德銀最新報告指TPG悉數持股，有助消除不明朗因素，維持李寧「買入」評級和目標價5.5元。

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