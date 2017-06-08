即巿股評 港股直擊

噚日個市確實悶到發顛，全日收跌23點，高低波幅175點，無論係貪心嘅恒指牛(61246)，抑或安全嘅恒指熊(60480)，都真係無咩意慾落場；拆開恒指5分鐘圖見到其實噚日恒指走勢全日向下，問題在於：第一，係咪咁有心一開市就入隻熊仔博跌先？第二全日波幅175點，隻熊證今日有幾肥美？

今朝恒指開市價同噚日收市價一樣，都係25974點，平開之下相信今日都應該以拍烏蠅為主。依家10點5分，恒指做緊25953點，跌20點；就算之前真係坐定定吼26000點一穿買入熊證造淡，又或者見到分鐘圖出現超買而入市買升，除非你個pool比較大，否則都可能只係搵得半個茶餐。

大市悶局無方向，諗住向下啲個股埋手，誰不知都係無諗頭，於是又返番去睇指數，轉轉台睇國指，好似有啲料到，事關見到國指原來呢三日都下試過條10天線(10606點)之餘，今日係以陰燭跌穿；而MACD亦剛剛出現「熊差距」，難道恒指未回，國指先行？

「咁國指有無牛熊證街貨圖嗰啲睇架？有嘅話睇吓咪得囉。」國指的確係有牛熊證街貨圖(有得牛熊證就有街貨量，有街貨量就有圖可以畫到啦)，不過咁，由於國指牛熊證同恒指唔同，唔係條款上唔同，而係牛熊比例上唔同。你有無發現其實除咗恒指之外，國指同個股證都係牛證多過熊證，甚至可能有啲個股根本只得牛證無熊證架咩？例如中信泰富(00267)、長城汽車(02333)同埋領展房產基金(00823)都係有牛無熊嘅；至於國指牛熊，用今日嘅貨嚟睇，牛證有77隻，而熊證就只得24隻。你諗吓，係一個比例咁唔balance嘅情況之下，佢畫出嚟嘅牛熊證街貨圖參考價值有幾高？某程度上，其實都係沿用恒指牛熊證街貨圖做參考會比較好啲。

一開就見到喺26100至26199點同26200至26299點呢度有分別923同894張期指嘅熊證喺度，呢兩個就係最貼又最重嘅貨位；至於下面嘅牛證係25600至25699點呢度，就有相當於751張期指，呢個位喺牛證區裡面係第二最貼，不過同恒指現價好似有300幾點差距，睇嚟個市上行嘅機會仍然都係高。

問題係：恒指升會唔會就等於扯返國指上？雖然無必然嘅關係，不過大家都係同一個market之下，多多少少都有啲關係嘅。觀乎之前國指都係穿條10天線少少之後就彈返上去，今次小注一試國企牛(61395)，收回價10328點，呢隻係貼價嘢，同現價連300點距離都無，啱一啲刀仔鋸大樹策略；穩陣嘅可以揀遠少少，國企牛(60288)，收回價10008點，同現價有接近600點差距。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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