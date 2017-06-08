港股直擊 即巿股評

歐美市場迎接超級星期四，港股今早窄幅上落。恒指今早低開不足1點，甫開曾跌50點，見25923點暫時低，其後表現反覆，一度轉升24點，見25998點暫時高。截至上午約11時02分，恒指報25989點，升15點或0.1%，大市成交額313.77億元。

國企指數報10612點，升1點。

A股個別走，滬指跌0.05%；深成指升0.26%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.5%；銀娛(00027)升3.3%；金沙中國(01928)升3%；瑞聲科技(02018)今早續造好，最新升3.3%。

騰訊(00700)最新無起跌。

隔晚油價下挫，最新在亞洲時段靠穩，中海油(00883)今日除息，股價創52周低，現跌0.8%；中石化(00386) 無起跌；中石油(00857)跌0.6%。

昨日受壓的汽車股回升，吉利(00175)今日除息，曾升6.4%，現升5.2%；長汽(02333)升1.5%；廣汽(02238)升4.6%；華晨(01114)升0.4%。

英國大選今天舉行，滙控(00005)跌0.1%；渣打(02888)跌0.4%。長和(00001)升0.2%；電能(00006)跌0.1%；長建(01038)跌0.1%。

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