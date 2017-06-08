港股直擊 即巿股評 重要通告

遭沽空機構FG Alpha狙擊達利食品(03799)今早低開後，曾跌4%，見4.13元創逾4個月低，最新反彈，曾升5.3%，現升3.7%，成交額1.25億元。

集團今早發澄清通告，嚴正否認、駁斥及澄清FG Alpha Management昨日在Twitter發表的指控或評論。

通告逐點駁斥FG Alpha目前為止提出的五點質疑：

廣告開支方面， FG Alpha引用央視市場研究(CTR)數字指出達利2014年至2016年廣告開支增兩倍。達利食品表示媒體廣告費用和實際金額存在差異，因為中間有龐大折扣率，加上集團「廣告開支」增加，是由於「促銷費用」大增，而非「媒體廣告費用」增加。

控股股東現金墊款方面，達利食品表示，2015年6月30日前已全數償還相關款項，亦於招股書中充分說明。

資本開支方面，FG Alpha引用「行業專家」評估對達利於2013年至2014年資本開支，認為對兩個年度累計金額約10億元人民幣，低於所呈報金額。達利表示，FG Alpha未提供專家的估算方法和依據，無從針對性的具體說明。

經營開支及工資方面，達利指出，銷售管理費用佔收入比率較低，因為集團給予經銷商相對較低的出廠價，而經銷商承擔大部分銷售工作和費用。此外集團總部位於縣級城市福建惠安，總部管理人員工資以及辦公開支較低。達利又指出，員工人均每月薪酬約4200元人民幣，在行業中屬於正常水平，而生產工人以及一線銷售業務代表佔總數77%，較同行高，而相關員工所需要的技能及培訓較低，工資水平也較低。

FG Alpha還質疑集團在國家稅務總局與國家工商總局備案信息中，達利(中國)與福建達利資料不符。集團確認，兩家公司的納稅總額申報數字均無任何差異。

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