即巿股評 港股直擊

去年本港零售市道欠佳，拖累以銷售珠寶為主業的周生生(00116)。截至2016年12月底止，該公司全年營業額按年下跌15.6%至160.93億港元，純利更跌34.3%至7.42億港元；若將2015年出售部分長期持有港交所(00388)帶來的收益撇除，純利則跌16%。

去年本港股市缺乏動力，令消費力受到抑制。另外，由於港元與美元掛勾，港元相對強勢，減弱對內地旅客的吸引力。香港及澳門的總營業額下跌23.2%至86.5億港元，同店銷售亦減少25%。年內共有3間位於遊客區的分店結業，另設立兩間位於元朗及觀塘民生區的新店。期內續租減免不多，令總租金開支大致持平。集團預計下半年或再關一至兩間本港店舖，其他則有待與業主協商租金下調幅度。

至於內地總營業額下跌5%至73.4億港元，同店銷售減少4%。黃金銷售遭遇阻滯，同店銷售減少13%，而珠寶鑲嵌飾品保持上升勢頭。網上銷售持續增長，佔內地銷售約10%。截至去年底止，分店數目為374間，其中新店共47間，另有16間分店結業。

集團其餘業務包括貴金屬批發、證券及期貨經紀等收入均錄得不同程度的下跌，但佔總營業收入不多。

本港零售業呈復甦勢頭

近期本港零售市道出現轉機，零售銷售連升兩個月，4月總銷貨值的臨時估計為352億港元，按年微升0.1%，3月總銷貨值則調整至升3%，終止24個月的跌勢。由於行業有復甦跡象，預期今年夏季的促銷優惠或會減少，對周生生的業務有正面作用。

集團將繼續重整分店網絡，以配合消費者模式的改變。集團計劃減少本港分店的店面面積，數目則無重大改變，此舉相信可有效控制成本。隨著赴港旅客逐漸減少，集團亦調整未來發展策略，將拓展其珠寶品牌至國內，計劃繼續在內地開設分店，往後每年新增約50間，逾半設於商場內，以便提供多元化的顧客服務。

憧憬今年本港零售出現反彈，周生生銷情將會轉佳；加上本港零售店鋪租金普遍下調，集團有較多大型店的租約在今年末季進行檢討，相信有關開支將可減少，有助股價表現。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期周生生2017、2018及2019年每股盈利為1.343、1.588及1.813港元，給予12個月目標價21.0港元，相當於今年預測市盈率15.9倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理