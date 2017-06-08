港股直擊 即巿股評

港股連續兩日盤中升至26000點之上，惟未能收於該關口之上，今日迎來重磅事件的「超級星期四」，料港股觀望氣氛濃厚，恒指料於高位整固。

隔晚美股回升，不過「超級星期四」到來之前，投資者情緒謹慎。道指收升37點或0.18%，報21173點；納指漲0.36%，報6297點。標普500指數漲0.16%，報2433點。周四的三件重大事件將左右市場去向，前FBI局長科米針對俄羅斯干預美國2016年總統大選的指控發表證詞、英國大選以及歐洲央行會議等。

關於科米的證詞，最大的問題在於他是否會指控美國總統特朗普曾濫用職權阻撓聯邦調查局的調查，以及是否有任何跡象表明俄羅斯和特朗普的競選團隊之間有所聯繫。科米的證詞如果有任何令人意外之處，則將在金融市場上反映出來。

原油期貨價格重挫。美國上周原油庫存意外大增，令市場憂慮世界主要產油國的減產並未能夠消耗太多全球產能過剩，油價重挫約5%，紐約期油跌至每桶45.72美元。

與此同時，華爾街還正在關注定於周四舉行的英國大選，預計英國首相文翠珊領導下的保守黨將在此次大選中獲勝。但據最新的民意調查顯示，保守黨的領先優勢正在收窄。

另外，歐洲央行也將在周四召開最新的貨幣政策會議。雖然市場預計歐洲央行將把基準利率維持不變，但同時也在猜測歐央行可能會下調通脹預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元收報69.02元，升0.17元。中移動(00941)ADR收報85.25元，跌5仙。騰訊(00700)ADR收報272.91元，升0.11元。國壽(02628)ADR收報25.3元，較本港上日收市升0.1元。油價大跌，中海油(00883)ADR收報8.61元，跌0.36元或4%，股價或部分反映今日除淨因素；中石油(00857)ADR收報5.08元，跌4仙；中石化(00386)ADR收報6.45元，升3仙。

ADR港股比例指數報25939，較周三恒指收市跌35點。恒指昨日最多升76點，高見26073點，再創2015年7月6日以來新高，收市跌22點報25898。港股兩日均未能收於26000點之上，恒指短期支持參考10天線，估計今日該均線約25880點附近。大市內部質素則進一步改善，股價高於50天線之比率的中線市寬上升0.6個百分點至43.5%。另外，昨日有超過80隻股份曾創出至少一年高位，包括長實地產(01113)、中國恒大(03333)、恒地(00012)、領展(00823)、新世界發展(00017)等，其中以長實地產技術上最超買，14天RSI為82.9。

內地股市走勢好轉，上證指數及深成指昨日在成交配合下升逾1%，齊齊一舉升穿30天平均線。內地IPO發行節奏放緩，加上市場相信6月20日MSCI大概率宣布納入A股，亦令投資者重拾入市意欲。

焦點板塊

內房股：《中國證券報》報道，在限購、限貸甚至限售的政策「組合拳」下，房地產市場持續降溫，龍頭房企5月銷售增速普遍放緩，萬科、碧桂園等5月銷售金額更是環比出現下滑。業內人士認為，3月開始的新一輪調控政策逐漸影響市場，對於房地產企業而言，壓力開始體現到銷售資料上，預計房企銷售資料在二季度會有明顯的回落，而前期激進融資擴張的高杠杆中小開發商將面臨更大的資金壓力。

焦點股份

瑞聲科技(02018)：昨日復牌股價勁彈近一成四，公司昨日回購100萬股，每股作價91.3至92.55元，涉資9184萬元，繼續留意今日股價表現，以及沽空機構會否續有動作。

達利食品(03799)：昨日午後遭沽空機構狙擊，被質疑經營開支異常地低，稱如果經營開支升至同業平均水平，達利的純利會與公司所公布的完全不同。達利食品昨日收市跌6.5%。

瑞安房地產(00272)：公布首5個月合約物業銷售額29.6億人民幣，按年下跌七成八。

今日有多家公司除淨，包括：中海油、吉利(00175)、國壽，招商局港口(00144)、復星國際(00656)、比亞迪股份(01211)等。

今日有多家公司舉行股東大會，包括：中石油、華潤電力(00836)及郵儲銀行(01658)等。