港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數低收，港股今早再創23個月高後見回調壓力，收市窄幅回吐。市場焦點落在沽空機構上，那邊廂瑞聲科技(02018)仍與葛咸城(Gotham City Research)糾纏中；這邊廂一場投資論壇過後，狙擊名單增添敏華(01999)和達利食品(03799)兩員。

恒指高開28點，之後反覆向上，最多升76點，見26073點，再創2015年7月6日以來新高，之後走勢逆轉，一度倒跌17點見半日低，中午跌8點。午後進一步轉弱，曾挫98點，見25898點全日低。恒指收報25898點，跌22點或0.1%。大市今日有逾700隻股份上升，下跌股逾650隻。

全日成交額869.89億元，較上日增加約123.65億元。

國企指數收報10611點，升5點或0.1%。

恒指即月期貨收市跌41點或0.16%，報25788點，低水186點。

A股顯著造好，滬指升1.23%；深成指升1.96%。兩市成交額約4558億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌10點，報21146。歐美市場明天進入「超級星期四」，將進行多件大事，包括：英國大選、歐洲央行會議和美國FBI前局長科米就「通俄門」調查作供。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌1.5%；工行(01398)跌0.7%；中行(03988)跌0.8%。另外，騰訊(00700)跌0.3%；中移動(00941)跌0.1%；長和(00001)跌0.6%。本地地產股個別走，新世界發展(00017)獲花旗升目標價，股價創逾兩年高後，收市無起跌；新地(00016)跌1.7%；信置(00083)跌1.9%；九倉(00004)跌0.7%；長實地產(01113)再創逾年半高，收市倒跌0.2%，9連升告終；領展(00823)中午公布全年每基金單位分派增10.8%，股價無起跌。相反，銀娛(00027)升3.8%；金沙中國(01928)升1.9%；旺旺(00151)升2.5%。

焦點板塊

手機零件股：瑞聲科技(02018)發澄清公告後今早復牌造好，即使沽空機構葛咸城發表報告第二部分的預覽(Preview)亦無阻升勢，曾升18.8%，收市升13.7%，成交額56.63億元。另外，沽空機構渾水(Muddy Waters)公布狙擊新目標為敏華(01999)，板塊昨日受拖累，今日釋疑後回升。通達(00698)升8.9%；舜宇(02382)升3.3%；中興(00763)創52周高，收市升4.7%；ASM太平洋(00522)升0.7%；丘鈦(01478)升1.4%。

內房股：個別股份續強，萬科(02202)股權爭奪戰或再有進展，A股停牌，H股收市升5.2%，為升幅最大國指成分股。另外，中海宏洋(00081)升4.9%；新城發展(01030)再創上市新高，收市升2.1%；禹洲地產(01628)升2.7%；SOHO中國(00410)升1.6%。相反，中國恒大(03333)早段曾升6%，見17.66元再創上市新高，收市倒跌1.2%。

汽車相關股：普遍向下。吉利汽車(00175)5月總銷量較去年同期增長約67%，按月減少約12%，股價曾挫6.5%，收市跌1%；長汽(02333)跌1%；華晨(01114)跌2.3%；廣汽(02238)跌1.3%。零售商方面，廣匯寶信(01293)折讓13%配股，股價曾挫12.9%，收市跌11.6%。

水泥股：今日見資金追捧，具「雄安新區念」概念的金隅股份(02009)升8.9%；華潤水泥(01313)升6.1%；昨日受揣測為渾水狙擊目標的中國建材(03323)升7.8%；西部水泥(02233)升4.4%；安徽海螺(00914)升4.3%。內地此前發表水泥工業「十三五」發展規劃，要求全面推進水泥產業的技術創新，並化解產能過剩，以淘汰過剩熟料產能4億噸，又提出企業兼併重組。另外，京津冀協同發展專家諮詢委員會組長徐匡迪透露，雄安新區的規劃方案編制預計6月底告一段落，將提交到中央審查。

焦點股份

敏華控股(01999)：昨日從市場上購回500萬股，每股作價6.79元，股價曾反彈10.4%，不過沽空機構渾水(Muddy Waters)創辦人布洛克(Carson Block)下午出席SOHN香港會議時表示已掌握集團欺詐證據，將狙擊敏華，又指控集團負債至少比申報的金額高出48%。股價午後一度挫15.4%，下午2時30分起停牌，停牌前報6.03元，跌一成，成交額8.32億元。集團首席財務官王貴升表示，管理層目前正在處理相關事情。

達利食品(03799)：與布洛克同場的沽空機構FG Alpha Management首席投資官Daniel David質疑達利食品的經營開支及薪酬遠低於其他上市同業，情況難以置信，將狙擊達利食品，其股價曾挫8.9%，收市挫6.5%，報4.3元，成交額2.85億元。

新世界百貨(00825)：獲新世界發展(00017)以每股2元提出私有化，要約價較停牌前1.33元溢價50.4%。新世界百貨復牌高開45.1%，最多升45.9%，見1.94元，收市升42.9%，為表現最好港股，成交額1.59億元。

創維數碼(00751)：股價曾升12.6%，收市升10.3%，成交額2.25億元。集團公布，騰訊(00700)關聯公司以3億元人民幣，投資間接非全資附屬公司深圳市酷開網絡科技約7.71%股權。

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